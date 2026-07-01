Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε χθες Τρίτη (30/6) τη «σημαντική» νίκη της Κέικο Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές στο Περού.

«Η κυβέρνηση (σ.σ. του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ αδημονεί να βαθύνει τη συνεργασία της με την κυβέρνηση Φουχιμόρι προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια και να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία όσον αφορά τις επενδύσεις και το εμπόριο στην περιοχή μας», αναφέρει λακωνική ανακοίνωση Τύπου η οποία υπογράφεται από τον Μάρκο Ρούμπιο και δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τρίτη (30/6) από τις υπηρεσίες του.

Η υποψήφια της περουβιανής δεξιάς Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε και επίσημα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη χώρα προχθές Δευτέρα (29/6), τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.

Η κ. Φουχιμόρι, 51 ετών, επικράτησε με εντελώς οριακή διαφορά, εξασφαλίζοντας το 50,13% των ψήφων, έναντι 49,86% του αντιπάλου υποψηφίου της Αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες. Η διαφορά ήταν κάπου 50.000 ψήφοι επί συνόλου 18 και πλέον εκατομμυρίων. Επρόκειτο για μια από τις πιο αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις στην πρόσφατη ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

Η επικράτησή της σηματοδοτεί την επιστροφή στην εξουσία της δυναστείας των Φουχιμόρι, δυο δεκαετίες και πλέον μετά το τέλος της μονοκρατορίας του πατέρα της Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), ο οποίος κυβέρνησε το κράτος της Λατινικής Αμερικής με σιδηρά πυγμή προτού πέσει ατιμασμένος και καταδικαστεί να εκτίσει δεκαετίες κάθειρξης για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.