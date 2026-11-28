Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Σαναμπάμπα της περιφέρειας Αγιακούτσο στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το ελικόπτερο Mi-17 επέστρεφε από αποστολή διάσωσης στρατιωτικής περιπόλου που είχε εγκλωβιστεί στην κοιλάδα των ποταμών Απουρίμακ, Ένε και Μαντάρο.

Νεκροί είναι πέντε από τα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου και οι τρεις στρατιωτικοί που είχαν απεγκλωβιστεί νωρίτερα. Μοναδικός επιζών είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου Ένσο Εσπινόσα Ρόκε, ο οποίος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Λίμα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το περουβιανό υπουργείο Άμυνας.

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Στην κοιλάδα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα – ευρύτερα γνωστή με το ακρωνύμιο VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) – υπάρχουν τεράστιες καλλιέργειας κόκας και δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Είναι η δεύτερη συντριβή Mi-17 φέτος στο Περού. Τον Φεβρουάριο, στρατιωτικό ελικόπτερο αυτού του τύπου, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης πλημμυροπαθών, συνετρίβη στην περιφέρεια Αρεκίπα (νότια) παρασύροντας στον θάνατο τους 15 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους επτά ανήλικοι.