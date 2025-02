Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 78 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε οροφή σε υπαίθριο χώρο εστίασης μέσα σε εμπορικό κέντρο στο Περού προχθές Παρασκευή, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, που δημοσιοποιήθηκε χθες Σάββατο.

Το δυστύχημα έγινε στο εμπορικό κέντρο Ρεάλ Πλάσα, στην Τρουχίγιο (βορειοδυτικά), την τρίτη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και τρία παιδιά.

Ο υπουργός Άμυνας Ουάλτερ Αστουδίγιο έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς και άλλους 78 τραυματίες, μετέδωσε το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων Andina.

Από τους τραυματίες, 48 εισήχθησαν σε νοσοκομεία και τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.

