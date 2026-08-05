Σκληρές εικόνες που προκάλεσαν κύμα οργής και δημόσιας κατακραυγής στο Περού ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε η δημοφιλής τραγουδίστρια Νάλντι Σαλντάνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου στη Λίμα, κατά τη διάρκεια πρόβας του συγκροτήματος cumbia La Bella Luz. Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα που μετέδωσε η τηλεοπτική εκπομπή Magaly TV και αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El País, η τραγουδίστρια έβγαινε από το μπάνιο όταν ο διπλάσιας ηλικίας μουσικός διευθυντής και κιμπορντίστας του συγκροτήματος, Σέζαρ Σάντσες Τσαβέστα, στάθηκε μπροστά της, της όρμησε και προσπάθησε να τη φιλήσει παρά τη θέλησή της, ενώ η μουσική ακουγόταν δυνατά στον χώρο.

Η Σαλντάνια προσπάθησε να ξεφύγει καλύπτοντας το στήθος της, όμως ο Τσαβέστα την κρατούσε σφιχτά. Σε δεύτερο βίντεο, λίγα λεπτά αργότερα, ο δράστης φαίνεται να την ακινητοποιεί και να την θωπεύει σε διάφορα σημεία, ενώ η ίδια πάλευε μάταια να ξεφύγει από τα χέρια του.

Ποια είναι η Νάλντι Σαλντάνια

Η Νάλντι Σαλντάνια αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς φωνές της λαϊκής μουσικής στο Περού. Ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ νεαρή ηλικία, ξεχωρίζοντας ως μέλος του επιτυχημένου γυναικείου συγκροτήματος Puro Sentimiento, ενώ στη συνέχεια διαέγραψε μια αξιοσημείωτη σόλο πορεία στον χώρο της cumbia. Με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους και έντονη παρουσία στη μουσική βιομηχανία, η Σαλντάνια θεωρείται ιδιαίτερα αγαπητή στο νεανικό κοινό, γεγονός που κατέστησε την είδηση της επίθεσης εις βάρος της ακόμη πιο σοκαριστική για την τοπική κοινωνία.

Δημόσιες καταγγελίες και αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γνωστή καλλιτέχνιδα προέβη σε επίσημη καταγγελία στις Αρχές, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση υποστηρικτών και φορέων, οι οποίοι ζητούν την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος και την επιβολή των προβλεπόμενων αυστηρών ποινών στους υπεύθυνους.

Παράλληλα, έντονη κριτική ασκείται στον τρόπο με τον οποίο οι ελεγκτικές και διωκτικές αρχές διαχειρίστηκαν αρχικά την υπόθεση, με διαδηλωτές και οργανώσεις να καταγγέλλουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και ολιγωρία.

Στο επίκεντρο η μάστιγα της έμφυλης βίας

Το περιστατικό αυτό αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο στη μακρά αλυσίδα επιθέσεων με θύματα γυναίκες στο Περού, πυροδοτώντας εκ νέου τη συζήτηση για την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων από την κυβέρνηση.

Οργανώσεις δικαιωμάτων τονίζουν ότι απαιτείται άμεση ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των θυμάτων, αλλά και αυστηρότερη αντιμετώπιση των δραστών, προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της ατιμωρησίας.