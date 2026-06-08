Η υποψήφια της δεξιάς στις προεδρικές εκλογές στο Περού, η Κέικο Φουχιμόρι, φέρεται να έχει οριακό προβάδισμα έναντι του αντιπάλου υποψήφιου της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες μετά τον δεύτερο γύρο της διαδικασίας, που διεξήχθη χθες Κυριακή, υποδεικνύουν δυο δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

Η κόρη του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι φέρεται να εξασφαλίζει περίπου μια μονάδα διαφορά έναντι του πρώην υπουργού. Λαμβάνει 50,7% των ψήφων έναντι 49,3% του αντιπάλου της σύμφωνα με το ινστιτούτο Ipsos, ή 50,5% έναντι 49,5% σύμφωνα με το ινστιτούτο Datum.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν χθες στις 17:00 (τοπική ώρα· στη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), ενημέρωσε η εκλογική αρχή.