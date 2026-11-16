Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε κατά την ολοκλήρωση της περιοδείας του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Περού, προκαλώντας στιγμιαία ανησυχία στους παρευρισκόμενους, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της τελευταίας του δημόσιας εμφάνισης στη χώρα, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα μικρό ατύχημα, όταν ένα αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από το συγκεντρωμένο πλήθος κατέληξε στο πρόσωπό του, χτυπώντας τον στην περιοχή του ματιού.

Όπως αναφέρουν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας χαιρετούσε από το όχημά του τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί σε αεροπορική βάση της Λίμα για να τον αποχαιρετήσουν, προτού αναχωρήσει για τη Ρώμη.

Φαίνεται όμως πως δεν κατάφερε να πιάσει το ροζάριο που πέταξε κάποιος και – όπως καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες – ο πάπας Λέων χτυπήθηκε στο δεξί μάτι. Ο τηλεοπτικός φακός τον απαθανάτισε να τρίβει το μάτι του μετά το χτύπημα.

Ο πάπας Λέων συνέχισε πάντως να ευλογεί το πλήθος, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ευχαριστώντας τους Περουβιανούς για τη φιλοξενία τους κατά την εξαήμερη παραμονή του σε αυτήν τη χώρα των Άνδεων, την οποία θεωρεί «δεύτερη πατρίδα» του.

Σημειώνεται πως στο παρελθόν, ο πάπας Λέων είχε πιάσει αρκετά αντικείμενα που είχαν πετάξει πιστοί προς το μέρος του, όπως λούτρινα κουκλάκια και σημαιούλες. Είχε σταματήσει επίσης για να δεχθεί μια πίτσα που του πρόσφεραν προσκυνητές από το Σικάγο οι οποίοι ταξίδεψαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε ζητήσει συγγνώμη από εικονολήπτη που τον συνόδευε στο όχημά του, όταν χτύπησε την κάμερα στην προσπάθειά του να πιάσει ένα αντικείμενο που έριξε κάποιος από το πλήθος.