Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα μετά τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στο Περού με κάτι περισσότερο από το 16% των ψήφων, ενώ ο υπερσυντηρητικός Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα και ο υποψήφιος της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες θα δώσουν μάχη ως το νήμα για τη δεύτερη θέση, υπέδειξαν δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

Καθώς καμιά και κανένας από τους διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος στη χώρα των Άνδεων δεν μοιάζει να βρίσκεται σε θέση να περάσει το όριο του 50% που απαιτείται για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, η διεξαγωγή δεύτερου γύρου τον Ιούνιο μοιάζει αναπόφευκτη, επισήμαναν τα ινστιτούτα Ipsos και Datum.

Τα εκλογικά τμήματα άρχισαν να κλείνουν περί τις 18:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), με περίπου μια ώρα καθυστέρηση.