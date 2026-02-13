Ο μεταβατικός πρόεδρος του Περού ανακοίνωσε χθες Πέμπτη νέο σχέδιο στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος, που προβλέπει αυστηρότερους όρους φυλάκισης για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλείστων, στο πλαίσιο επίθεσης των δυνάμεων ασφαλείας για να καμφθεί το κύμα εκβιάσεων και δολοφονιών στη χώρα των Άνδεων.

Θα δημιουργηθεί νέα κατηγορία εγκλεισμού, «υψίστης ασφαλείας» στις φυλακές όπου έχουν οδηγηθεί καταδικασθέντες για δολοφονίες, απαγωγές ή εκβιάσεις, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός πρόεδρος Χοσέ Χερί (φωτό) κατά τη διάρκεια τελετής στο προεδρικό μέγαρο.

Τα πρόσωπα που θα εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία θα εγκλείονται στο εξής σε ατομικά κελιά —σε απομόνωση—, δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα να προαυλίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν θα επιτρέπεται να τους επισκέπτεται παρά μόνο ένα μέλος της οικογένειάς τους τον μήνα, σύμφωνα με νόμο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ακόμη, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο τερματισμός της μείωσης των ποινών.

«Το σχέδιο αυτό είναι οδικός χάρτης για να προχωρήσουμε προς πιο ασφαλή χώρα», διαβεβαίωσε ο κ. Χερί.

Σε δυο χρόνια, ο αριθμός των καταγγελιών στις αρχές που αφορούν εκβιάσεις υπερδεκαπλασιάστηκε, από τις 2.396 ξεπέρασαν τις 25.000 το 2025. Την περασμένη χρονιά εξάλλου καταγράφτηκαν 2.200 ανθρωποκτονίες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπηρεσιακός πρόεδρος Χερί ανακοινώνει πως κάνει πιο αυστηρές τις συνθήκες στις φυλακές. Στην αρχή της θητείας του, την περασμένη χρονιά, περιόρισε τις επισκέψεις στους πιο επικίνδυνους κρατούμενους κι ανακοίνωσε μέτρα για να εμποδίζεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Το Περού μετρά 68 φυλακές όπου είναι έγκλειστοι κάπου 102.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το εθνικό σωφρονιστικό ινστιτούτο (INPE).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ