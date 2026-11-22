Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το βράδυ της Παρασκευής το κεντρικό Περού προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων, ανακοίνωσε το Σάββατο το εθνικό ινστιτούτο πολιτικής προστασίας (INDECI).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 19.09 τοπική ώρα (02.09 ώρα Ελλάδας το Σάββατο), 30 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν και περίπου 300 χλμ. ανατολικά της Λίμας, σε βάθος 129 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (IGP).

Σύμφωνα με το INDECI, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Χουνίν. Οι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν στις πόλεις Ουάνουκο, Λίμα, Καγιάο και Πάσκο.

Συνολικά 127 κατοικίες επλήγησαν και τέσσερις είναι ακατοίκητες, οι περισσότερες στις πόλεις Χουνίν και Πάσκο.

Το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής ανακοίνωσε δύο νέους σεισμούς σήμερα στην Χουνίν, ο ένας μεγέθους 5 και ο άλλος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Στις 18 Ιουλίου, σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών είχε πλήξει την περιφέρεια Χουνίν, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων και ζημιές σε πολλές κατοικίες.