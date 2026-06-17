Ινστιτούτο του Περού ανέβασε χθες Τρίτη (16/6) την προβλεπόμενη ένταση του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο, που αναμένει να πλήξει τις ακτές του από αυτόν τον μήνα ως τον Σεπτέμβριο, από «μέτρια» σε «ισχυρή», εκτιμώντας ακόμη ότι θα διαρκέσει ως το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό κλιματικό φαινόμενο, που ανεβάζει τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού Ειρηνικού στο ύψος του ισημερινού, προκαλώντας κατόπιν μεταβολές σε παγκόσμιο επίπεδο στους ανέμους, στις πιέσεις, στις βροχοπτώσεις.

Αν και κάθε επεισόδιο είναι διαφορετικό, τα πιο σημαντικά κλιματικά συμβάντα είναι συχνά οικεία — ξηρασίες σε τομείς του Αμαζονίου, στην Ινδονησία, στην Αυστραλία, διατάραξη του μουσώνα στην Ινδία, μεταβολές στις βροχοπτώσεις στο σύνολο των τροπικών περιοχών.

Κατά κανόνα, κορυφώνεται στα τέλη της χρονιάς, αλλά η ζέστη στους ωκεανούς μειώνεται αργά και μπορεί να πυροδοτήσει αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών την ακόλουθη χρονιά της εκδήλωσής του. Αυτό ακριβώς οδηγεί κλιματολόγους να προβλέπουν με εντεινόμενη ανησυχία πως το 2027 θα είναι η χρονιά που θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες στα χρονικά.

Οι προβλέψεις της εθνικής διυπηρεσιακής επιτροπής για τη μελέτη του Ελ Νίνιο (ENFEN) κάνουν λόγο περί φαινομένου που θα εκτυλιχτεί «από τον Ιούνιο του 2026 ως τον Μάρτιο του 2027» και υπάρχει «υψηλή πιθανότητα να φθάσει σε ισχυρή ένταση από τον Νοέμβριο ως τον Δεκέμβριο».

Το Ελ Νίνιο πλήττει κυρίως την παραθαλάσσια ζώνη του Περού, όπου ο αντίκτυπός του είναι ήδη αισθητός.

Προκάλεσε «μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας στη θάλασσα και θερμοκρασίες υψηλότερες από το φυσιολογικό στις ακτές», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γρίνια Άβαλος, συντονίστρια στο ENFEN.

«Το Περού είναι μια από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο αυτό, καθώς έντονες βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, στην οικονομική δραστηριότητα και τους κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών», επισήμανε.

Το Ελ Νίνιο άρχισε να εκδηλώνεται τον Μάιο, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία παρατήρησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA).

Η υπηρεσία αυτή εκτιμά ότι ο κίνδυνος το φαινόμενο να γίνει «πολύ ισχυρό» μεταξύ του Νοεμβρίου και του Ιανουαρίου φτάνει το 63% εκατοστιαία, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πρόκειται για ένα από τα πιο έντονα του είδους αφότου άρχισε να τηρεί δεδομένα το 1950.

Το φαινόμενο έπληξε το Περού το 2023, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 99 νεκρούς, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.