Οι περουβιανές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας πάνω από 3.000 ταραντούλες, λίγο πριν μεταφερθούν αεροπορικώς στη Γερμανία παράνομα, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αρμόδια υπηρεσία.

Κρυμμένες μέσα σε χρησιμοποιημένες κάλτσες, οι ταραντούλες βρέθηκαν σε τρεις αποσκευές τριών επιβατών, δύο υπηκόων Γερμανίας και υπηκόου Πολωνίας, εξήγησε η περουβιανή υπηρεσία δασών και άγριας πανίδας (SERFOR).

«Καθώς κάναμε έλεγχο με το χέρι, διαπιστώσαμε πως ορισμένες (κάλτσες) κουνιούνταν», περιέγραψε η Κόρα Σουάρες, τεχνικός της υπηρεσίας.

Over 3,000 tarantulas discovered hidden inside socks in luggage at airport https://t.co/ctrVVBgal0 https://t.co/0HmjiYoq69 — New York Post (@nypost) November 5, 2026

Η ειδικός πρόσθεσε πως τα αραχνοειδή, από διάφορες περιοχές της χώρας, ήταν από αυγά, ως πολύ νεαρά, πάντως υπήρχαν και κάποια ενήλικα δείγματα.

Τα κρυμμένα αραχνοειδή παρέλαβαν ειδικοί της υπηρεσίας μέσα σε πλαστικά δοχεία, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η SERFOR.

🚨✈️ #LoÚltimo. El Serfor y Aduanas incautaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez más de 3000 tarántulas que eran transportadas de manera oculta dentro de equipajes de ciudadanos extranjeros, quienes tenían previsto viajar a Alemania. 🕷️ Los infractores fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) y se les abrirá un proceso administrativo sancionador. 👮‍♂️⚖️ #NoTeCompresUnDelito 🔗 Más información en: https://t.co/XhEKaixkZ1 — Serfor Perú (@SerforPeru) November 5, 2026

Οι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν από μονάδα της αστυνομίας ειδικευμένη στη δίωξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία από την εισαγγελία, πάντα κατά τον θεσμό.

Οι ταραντούλες πωλούνται λαθραία στην Ευρώπη έναντι έως και 500 ευρώ η καθεμιά. Λόγω της υψηλής χρηματικής αξίας τους, το λαθρεμπόριο ειδών της άγριας πανίδας είναι συχνά ιδιαίτερα κερδοφόρο.

Εκτιμάται πως φέρνει έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με την Interpol.

Το λαθρεμπόριο αυτό θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους λόγους που πλήττεται η βιοποικιλότητα του πλανήτη.