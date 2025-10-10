Αλλαγές και πάλι στην πολιτική σκηνή της χώρας του Περού. Το Κογκρέσο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εξέταση των προτάσεων από τις πολιτικές παρατάξεις, να αποπεμφθεί η πρόεδρος της χώρας Ντίνα Μπολουάρτε, 63 ετών, λόγω «μόνιμης ηθικής ακαταλληλότητας» να ασκεί το αξίωμα.

Η πρόεδρος είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη, με επανειλημμένες προσπάθειες των αντιπάλων της να απομακρυνθεί από το αξίωμα, που όμως δεν είχαν τελεσφορήσει.

Αυτή τη φορά ωστόσο, η εξέλιξη μπορεί να αποδειχθεί πολύ διαφορετική: κόμματα της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, που την υποστήριζαν μέχρι τώρα, πλέον την εγκατέλειψαν.

Σε περίπτωση καθαίρεσης της αρχηγού του κράτους, είναι ο πρόεδρος του Κογκρέσου εκείνος που θα αναλάβει τον ρόλο του υπηρεσιακού προέδρου μεταβατικά, μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών τον Απρίλιο του 2026.

❗️⚠️🇵🇪 – BREAKING: Peru’s Congress Ousts President Dina Boluarte Over ‘Permanent Moral Incapacity’ in Fighting Organized Crime On October 9, 2025, Peru’s Congress voted 119-0 to dismiss President Dina Boluarte, citing her failure to combat rising organized crime and insecurity.… pic.twitter.com/H22UVo7Tqx — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 10, 2025

Το Περού συνεχίζει να βιώνει μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, της σοβαρότερης ίσως της σύγχρονης ιστορίας του. Γνώρισε έξι προέδρους σε εννέα χρόνια.

Η Ντίνα Μπολουάρτε, που ανέλαβε το κορυφαίο αξίωμα, μετά την καθαίρεση του εκλεγμένου με κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς προκατόχου της Πέδρο Καστίγιο, θεωρήθηκε υπεύθυνη για την βίαιη καταστολή μαζικών διαδηλώσεων με περισσότερους από 50 νεκρούς, με αποτέλεσμα να καταστεί εξαιρετικά αντιδημοφιλής.

Τις τελευταίες εβδομάδες πολλαπλασιάστηκαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Λίμα, κυρίως ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το εντεινόμενο κύμα εκβιάσεων και δολοφονιών, που αποδίδονται στο οργανωμένο έγκλημα.