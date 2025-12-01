Τουλάχιστον 12 νεκροί και 30 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της κατολίσθησης που σημειώθηκε σε μια παραποτάμια πόλη της περιοχής Ουκαγιάλι, στο δάσος του Αμαζονίου, στο κέντρο του Περού, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Andina επικαλούμενο την αστυνομία.

Η κατολίσθηση «παρέσυρε και βύθισε» δύο επιβατηγά σκάφη, που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι Ιπαρία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Υπάρχουν «12 νεκροί, τριάντα αγνοούμενοι» και άλλοι έξι τραυματίες, έπειτα από αυτό το «τραγικό δυστύχημα», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο μια έκθεση της αστυνομίας.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται «γιατροί και εκπαιδευτικοί», προστίθεται.

Το εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα «εξαιτίας της διάβρωσης της όχθης» του ποταμού.

«Ζητήθηκε η συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», διευκρίνισε ο οργανισμός, προσθέτοντας πως υπάρχουν «αγνοούμενοι, νεκροί και τραυματίες», χωρίς να παράσχει έναν ακριβή απολογισμό.

Τα δύο πλεούμενα ήταν αγκυροβολημένα, όταν η κατολίσθηση συνέβη, στην έναρξη της περιόδου των βροχών. Στο ένα δεν υπήρχε κανένας επιβάτης, ενώ στο άλλο επέβαιναν «περίπου 50 άνθρωποι», είπε το εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης. Μεταξύ των θυμάτων ήταν τρία παιδιά, διευκρίνισε ο οργανισμός.