Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι προχθές Σάββατο το βράδυ στο Περού, στον νομό Άνκας, βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα, ανακοίνωσαν οι Αρχές χθες Κυριακή.

#URGENTE 🇵🇪 | Un fuerte sismo de magnitud 6 dejó al menos 10 personas heridas y provocó el colapso de varias viviendas en Chimbote, Perú, la noche del sábado. pic.twitter.com/Gw1rlcBgCo — DailyNews24 (@DailyNews2410) December 29, 2025

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε προχθές στις 21:51 (τοπική ώρα· χθες στις 04:51 ώρα Ελλάδας), στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της πόλης Τσιμπότε, διευκρίνισαν οι Αρχές.

The moment of the 6.2 magnitude #earthquake in #Peru (December 28, 2025). ⚠️Why are the magnitude and number of earthquakes increasing?https://t.co/b4eCL5v9tg pic.twitter.com/yE8rxH3UYQ — Alex Terry (@AlexTerry17482) December 28, 2025

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο σεισμός είχε απολογισμό «25 τραυματίες», από τους οποίους «12 νοσηλεύονται» σε νοσοκομεία «και 13 έλαβαν εξιτήρια».

Στην Τσιμπότε, πόλη μισού εκατομμυρίου κατοίκων, λιμάνι βόρεια από την περουβιανή πρωτεύουσα Λίμα, το γενικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές, όπως και σχολεία και σπίτια, καταγράφει οπτικό υλικό που μετέδωσαν χθες μέσα ενημέρωσης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν βίντεο στα οποία διακρίνονται κτήρια να έχουν παρουσιάσει ρωγμές και εμπορεύματα σκορπισμένα στα πατώματα σούπερ μάρκετ.

MARKETS AND BUSINESSES RECORD SERIOUS LOSSES AFTER EARTHQUAKE IN CHIMBOTE…

PERU…. pic.twitter.com/O2Riuern82 — CMNS_Media✍🏻 (@1SanatanSatya) December 28, 2025

A magnitude 6.0 #earthquake strikes the coast of #Peru, being strongly felt in Chimbote. pic.twitter.com/a0yE1Ogt6z — Mina (@Mina696645851) December 28, 2025

Το Περού των 34 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου καταγράφεται η υψηλότερη σεισμικότητα στον κόσμο, από τα δυτικά παράλια της αμερικανικής ηπείρου ως την ανατολική Ασία.

Το 1970, το κράτος των Άνδεων είχε υποστεί έναν από τους πιο φονικούς σεισμούς των τελευταίων 100 χρόνων, με 67.000 νεκρούς στον νομό Άνκας.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: El Comercio