Η σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες Τρίτη παράκτιο τομέα του νότιου Περού, την περιφέρεια Ίκα, είχε συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά περίπου 30 άνθρωποι και να σημειωθούν υλικές ζημιές, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα· 20:57 ώρα Ελλάδας) 41 χιλιόμετρα νότια από την Ίκα, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

More footage from Ica, Peru, shows the earthquake shaking buildings and streets, with reports of landslides and local damage. #Sismo #Temblor https://t.co/6HjQ9fyqAt pic.twitter.com/T6vo2rrAko — GeoTechWar (@geotechwar) May 19, 2026

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, πολλοί έσπευσαν να βγουν από σπίτια και εμπορικά κέντρα αναζητώντας ανοικτούς χώρους όπου αισθάνονταν πιο ασφαλείς.

6.1 earthquake in Ica, Peru, triggered landslides on dunes, and parts of the Ica Cathedral dome collapsed, according to local footage and reports. #Sismo #Temblor https://t.co/LztDeuT2sD pic.twitter.com/iPNC67i1gc — GeoTechWar (@geotechwar) May 19, 2026

«Έχουμε 27 αστυνομικούς τραυματίες, υπέστησαν κυρίως μώλωπες, κανένας δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», είπε στον Τύπο ο υπουργός Άμυνας Αμαντέο Φλόρες, ο οποίος μετέβη στην Ίκα για να διαπιστώσει την έκταση των ζημιών.

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παλιού νεκροταφείου, με αποτέλεσμα να εκτεθούν οστά.

Τμήμα της οροφής κτηρίου πανεπιστημίου επίσης κατέρρευσε, ενώ κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων έκλεισαν δρόμους, ανέφερε η αστυνομία.

Reports from Ica, Peru, say students at San Juan Bautista University saw fallen walls and debris after the 6.1 earthquake, with additional damage also reported at UTP, Megaplaza, and other places. #Sismo #Temblor https://t.co/UbDruIXndQ pic.twitter.com/EIiG71A6Ie — GeoTechWar (@geotechwar) May 19, 2026

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός, βγήκαμε έξω μαζί με τη γυναίκα μου», δήλωσε κάτοικος στο ραδιοφωνικό δίκτυο RPP.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή έως τη Λίμα, περίπου 400 χιλιόμετρα από την Ίκα.

Μετασεισμική δόνηση 4,1 βαθμών σημειώθηκε στην ίδια περιοχή στις 17:18 (01:18 ώρα Ελλάδας), ενημέρωσε το IGP.

Το Περού, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό, συγκαταλέγεται στις χώρες που είναι πιο εκτεθειμένες στη σεισμική δραστηριότητα.

Κάθε χρόνο, καταγράφονται περίπου 400 σεισμοί μεγέθους υψηλότερου από 4 βαθμούς. Ο χθεσινός ήταν ο πρώτος από την αρχή της χρονιάς που είχε μέγεθος μεγαλύτερο από τους 6 βαθμούς.