Τραγικός είναι ο απολογισμός από τη διπλή σεισμική δόνηση που έπληξε μια ορεινή περιοχή του Περού, καθώς τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 21 τραυματίστηκαν.

Οι δύο σεισμοί, με μέγεθος 5,1 και 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντίστοιχα, σημειώθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου στην επαρχία Τσουπάκα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων ανατολικά από την πρωτεύουσα Λίμα. Όπως αναφέρει το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Περού, το εστιακό βάθος της πρώτης δόνησης υπολογίστηκε στα 24 χιλιόμετρα, ενώ η δεύτερη προερχόταν από βάθος 18 χιλιομέτρων.

Οι υλικές ζημιές στην περιοχή είναι εκτεταμένες, με τον επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας, Λουίς Βάσκες, να δηλώνει στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Exitosa ότι οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 48 σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλα 18 που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους κατοίκους, καθώς τα περισσότερα κτίσματα στις κοινότητες της Τσουπάκα είναι υποτυπώδεις κατασκευές φτιαγμένες από πλίθες, γεγονός που τα κατέστησε εξαιρετικά ευάλωτα στο χτύπημα του σεισμού. Στο πλαίσιο των πρώτων μέτρων ανακούφισης, οι αρχές έχουν ήδη διανείμει αντίσκηνα σε περίπου 300 πληγέντες που έμειναν άστεγοι.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, δυνάμεις της πυροσβεστικής και εξειδικευμένοι διασώστες έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν πυρετωδώς για την απομάκρυνση των χαλασμάτων. Οι έρευνες γίνονται κάτω από καθεστώς μεγάλης πίεσης, καθώς εκφράζονται σοβαροί φόβοι ότι ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια των σπιτιών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Περού συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, καθώς βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια γεωλογική ζώνη στην οποία καταγράφεται σχεδόν το 85% της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας.