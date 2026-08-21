Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Αυγούστου (τοπική ώρα), στο νότιο τμήμα του Περού, έπειτα από σεισμική δόνηση που ταρακούνησε τεράστιο μέρος της χώρας, κάνοντας την παρουσία της αισθητή μέχρι και στην πρωτεύουσα, Λίμα.

Υπάρχει μια μικρή απόκλιση στις εκτιμήσεις των σεισμολογικών κέντρων για το μέγεθος της δόνησης. Σύμφωνα με το ινστιτούτο γεωφυσικής του Περού, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 108 χιλιόμετρα. Από την άλλη, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7 βαθμών, με βάθος 99 χιλιομέτρων.

Ο κύριος σεισμός καταγράφηκε στις 13:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρό του να εντοπίζεται στην επαρχία Παρινακότσας του νομού Αγιακούτσο, περίπου 800 χιλιόμετρα νότια της Λίμας. Στις 16:30 τοπική ώρα (00:30 ώρα Ελλάδας) ακολούθησε τουλάχιστον ένας αισθητός μετασεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών.

Αποκολλήσεις βράχων και ζημιές σε υποδομές

Στα πλάνα που μετέδωσαν τα περουβιανά δίκτυα αποτυπώνονται στιγμές αγωνίας, με βράχους να έχουν αποκολληθεί από τους γύρω λόφους και να πέφτουν κοντά στην Κορακόρα, μια πόλη 10.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το επίκεντρο.

Ενημερώνοντας το Κογκρέσο, ο υπουργός Άμυνας του Περού, Ραφαέλ Μπελαούντε, δήλωσε πως οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τρεις ελαφρά τραυματίες. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ζημιές σε 22 σπίτια, έξι σχολεία και 12 κέντρα υγείας. Ο κ. Μπελαούντε διευκρίνισε ότι η καταγραφή των καταστροφών βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Μιλώντας σε περουβιανό τηλεοπτικό σταθμό για την αντίδραση των κατοίκων, ο δήμαρχος της περιοχής, Γιόνι Οδόν, περιέγραψε την κατάσταση αναφέροντας: «Ο πληθυσμός αντέδρασε, βγήκε έξω, προστατεύτηκε» και πρόσθεσε πως «ελπίζουμε ότι δεν έχουμε ζημιές που θα πλήξουν τον κόσμο».

Αισθητός σε πολλές περιοχές

Σύμφωνα με το ινστιτούτο πολιτικής προστασίας της χώρας, ο Εγκέλαδος έγινε, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, αισθητός σε πολλούς νομούς, όπως το Κούσκο, η Αρεκίπα, η Ίκα και το Απουρίμακ. Τη δόνηση ένιωσαν καθαρά και οι κάτοικοι της Λίμας, όπως επιβεβαίωσαν και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η ισχυρή δόνηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης σεισμικής δραστηριότητας για τη Λατινική Αμερική. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα καταστροφικοί σεισμοί, άνω των 7 Ρίχτερ, έπληξαν τη Βενεζουέλα (τον Ιούνιο) και τη γειτονική Κολομβία (τον Αύγουστο), προκαλώντας τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και αφήνοντας πίσω τους τεράστιες υλικές καταστροφές.

Βίντεο από τον σεισμό: