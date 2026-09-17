Οι ένοπλες δυνάμεις του Περού, από κοινού με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Χιλής, συμμετείχαν σε μια άσκηση που είχε ως σκοπό την προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από μια ενδεχόμενη καταστροφή λόγω του φαινομένου «Ελ Νίνιο».

Στην συγκεκριμένη άσκηση όπου συμμετείχαν περίπου 300 άτομα, προσομοιώθηκαν διάφορες επιχειρήσεις διάσωσης. Οι συμμετέχοντες στρατιώτες κλήθηκαν να κινηθούν ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτήρια, παγιδευμένα άτομα και διαβάσεις ποταμών χρησιμοποιώντας συστήματα σχοινιών.

Η επίδειξη εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυεθνικής άσκησης UNITAS LXVII-2026, η οποία συγκεντρώνει πάνω από 5.700 συμμετέχοντες από 24 χώρες τεσσάρων ηπείρων, της Αμερικής, της Αφρικής, της Ασίας και της Ευρώπης, καθώς και 26 πλοία, δύο υποβρύχια και 21 αεροσκάφη, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το Υπουργείο Άμυνας του Περού.