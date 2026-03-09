Στον Περσικό Κόλπο, τα πετρελαιοφόρα πλοία «αγκυροβολούν» ξαφνικά στην… έρημο! Δεν πρόκειται για σφάλμα των ραντάρ ούτε για πρόβλημα των ψηφιακών χαρτών. Είναι το σημάδι ενός νέου αόρατου πολέμου, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ιταλική ιστοσελίδα Il Messaggero.

Τα συστήματα GPS, από τα οποία εξαρτάται μεγάλο μέρος της σύγχρονης ναυσιπλοΐας, διαταράσσονται ή παραποιούνται όλο και πιο συχνά. Και οι χάρτες παύουν να λένε την αλήθεια. Σύμφωνα με μια ανάλυση του Wall Street Journal, ο κόσμος γεμίζει με νέες «νεκρές ζώνες» GPS.

Αυτές δημιουργούνται από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που είναι όλο και πιο οικονομικά και εύχρηστα, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο από κράτη όσο και από μη κρατικούς φορείς για την εξουδετέρωση drone και κατευθυνόμενων όπλων. Ορισμένα από αυτά τα συσκευές παρεμβολής, τα λεγόμενα jammer, έχουν το μέγεθος ενός κινητού τηλεφώνου και κοστίζουν λιγότερο από εκατό δολάρια. Ωστόσο, είναι σε θέση να καλύψουν τα εξαιρετικά αδύναμα σήματα που στέλνουν οι δορυφόροι που βρίσκονται σε τροχιά σε απόσταση άνω των 20 χιλιάδων χιλιομέτρων από τη Γη.

Το φαινόμενο έχει πλέον γίνει ρουτίνα κατά μήκος του μετώπου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπου ο ηλεκτρονικός πόλεμος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες το πρόβλημα επεκτείνεται και σε άλλες στρατηγικές περιοχές του πλανήτη. Μία από τις πιο ευαίσθητες είναι το Στενό του Ορμούζ, υποχρεωτικό πέρασμα για περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Εδώ, εν μέσω του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, οι παρεμβολές στα δορυφορικά σήματα καθιστούν την πλοήγηση πιο επικίνδυνη.

Σύμφωνα με διάφορες εταιρείες θαλάσσιας πληροφορικής, πετρελαιοφόρα και φορτηγά πλοία εμφανίζονται ξαφνικά εκτός θέσης στους ψηφιακούς χάρτες, μερικές φορές ακόμη και στην ξηρά. Είναι ένα από τα πιο εμφανή αποτελέσματα της άρνησης GPS, της άρνησης του δορυφορικού σήματος. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή. Στον ουρανό της Βόρειας Ευρώπης, διάφορες πτήσεις αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν μετά από διαταραχές στα σήματα GPS κοντά στα αεροδρόμια. Σε μία περίπτωση, ακόμη και το αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγκάστηκε να αλλάξει αεροδρόμιο προορισμού.