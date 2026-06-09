Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε σήμερα (9/6), την επιβολή κυρώσεων από τη Γαλλία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία, εις βάρος ατόμων που εμπλέκονται σε βιαιοπραγίες κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Παρίσι προχώρησε στο μπλοκάρισμα της εισόδου στη χώρα για τον Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς. Όπως υπογράμμισε ο κ. Μπαρό στην ανακοίνωσή του, η απαγόρευση αυτή επιβλήθηκε καθώς ο Σμότριτς «προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», και «υποστηρίζει ανοιχτά» τον «επανεποικισμό της Γάζας».

Επιπλέον, το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου στη γαλλική επικράτεια επεκτείνεται σε «τέσσερις ηγέτες οργανώσεων εποίκων και 21 βίαιους εποίκους». Ο Γάλλος Υπουργός κατήγγειλε τη συγκεκριμένη στρατηγική, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια «πολιτική που η συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας, σταθερά προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών, δεν μπορεί να αποδεχτεί».

Την προηγούμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση της Ιρλανδίας επίσης απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα στον Σμότριτς, στο πλαίσιο ενός παρόμοιου σκεπτικού. Μάλιστα, η απόφαση του Δουβλίνου αφορούσε και δεύτερο πολιτικό πρόσωπο του Ισραήλ, τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.