Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε η Μόσχα προς την ηγεσία της Αρμενίας, με αφορμή την παροχή βήματος στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την πραγματοποίηση δηλώσεων κατά της ρωσικής πολιτικής.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως «απαράδεκτη», υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για αντιρωσικές τοποθετήσεις επιβαρύνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με αναφορές ρωσικών ειδησεογραφικών πρακτορείων, η Ρωσία ζητά επίσημες εξηγήσεις από το Γερεβάν για τη συγκεκριμένη ενέργεια, επισημαίνοντας την ανάγκη για διευκρινίσεις σχετικά με τη στάση της αρμενικής πλευράς. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερων ανακατατάξεων στις σχέσεις της Ρωσίας με τις χώρες της περιοχής, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες διπλωματικές τριβές που προκύπτουν από τις διεθνείς συμμαχίες και την τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία.