Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, που μπλόκαραν χθες (22/09), τέσσερις ώρες την αεροπορική κυκλοφορία.
«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Οι αρχές της Δανίας κατήγγειλαν σήμερα μια «σοβαρή επίθεση» εναντίον των υποδομών της χώρας, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία.
Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι, αν η πυρηνική συμφωνία New Start αφεθεί να εκπνεύσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο, δημιουργούνται κίνδυνοι για τη διεθνή ασφάλεια, τονίζοντας πως η Ρωσία πρέπει να λάβει μέτρα, όπως πρότεινε ο Βλάντιμιρ Πούτιν.
