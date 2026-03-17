«Η Κούβα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες εν μέσω του ασφυκτικού εμπάργκο των ΗΠΑ», είπε την Τρίτη, ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην Κούβα».

Οι δηλώσεις αυτές του εκπροσώπου της ρωσικής προεδρίας έγιναν την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να κάνει τη Κούβα δική του.

«Η βοήθεια της Μόσχας προς την Αβάνα συζητείται με τους κουβανούς ομολόγους της» πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Τραμπ: «Πιστεύω πως θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη Δευτέρα την πεποίθησή του πως θα έχει την «τιμή» να πάρει την Κούβα.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο, εάν η Κούβα θα είναι ο επόμενος στόχος, ο Τραμπ απάντησε: «Πιστεύω πράγματι πως θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα». Απέφυγε όμως να διευκρινίσει τον τρόπο, παρότι ερωτήθηκε τι εννοεί με αυτό το ρήμα.

«Να πάρω την Κούβα… Τώρα, εάν θα την απελευθερώσω ή την πάρω (σ.σ. την καταλάβω)… Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω, εάν θέλετε να ξέρετε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως η Κούβα είναι «μια αδύναμη χώρα» που είχε «βίαιους ηγέτες».