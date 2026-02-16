Η Ρωσία σκοπεύει να διαπραγματευτεί με την Ουκρανία για εδαφικά ζητήματα, κατά τη διάρκεια των διήμερων συνομιλιών που ξεκινούν αύριο Τρίτη στη Γενεύη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η παρουσία του επικεφαλής διαπραγματευτή Βλαντίμιρ Μεντίνσκι «θα είναι αναγκαία», μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε τον πρώην υπουργό Πολιτισμού ως διαπραγματευτή της Ρωσίας, αλλά ο ίδιος έχει χαρακτηριστεί στην Ουκρανία ως μη σοβαρός συνομιλητής.

Ο Μεντίνσκι, παρότι συμμετείχε προηγουμένως στις συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, απουσίαζε από τις διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει στο Αμπού Ντάμπι νωρίτερα φέτος.

Ο Πεσκόφ είπε ότι ο Μαντίνσκι απουσίαζε επειδή οι συζητήσεις αφορούσαν στρατιωτικά ζητήματα, τα οποία δεν εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιό του.

Ο νέος γύρος συνομιλιών στην Γενεύη έχει ένα διευρυμένο σχήμα, λέει το Κρεμλίνο, καθώς θα συμπεριλάβει και τον αρχηγό των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού Ίγκορ Κοστιουκόφ και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν.