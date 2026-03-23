Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την κατάσταση στο Ιράν, κάνοντας λόγο για αντικρουόμενες δηλώσεις που δημιουργούν ασαφή εικόνα.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα για ταχεία αποκλιμάκωση και επιστροφή σε ειρηνική πορεία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων TASS.

«Έχουν διατυπωθεί πολλές και διαφορετικές τοποθετήσεις σήμερα, ορισμένες εκ των οποίων είναι αντικρουόμενες. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα επανέλθει σε τροχιά ειρήνης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν χθες συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, επισημαίνοντας πως καταγράφηκαν «σημαντικά σημεία σύγκλισης» και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ενδέχεται να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, ιρανικές πηγές διέψευσαν κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.