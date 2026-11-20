Λίγο πριν αρχίσει την ομιλία του για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του καρκίνου, ο επίτροπος Υγείας Όλιβερ Βάρχελι δέχθηκε γκρίζα σκόνη που έμοιαζε με στάχτη από δύο ακτιβιστές που ανέβηκαν στο βήμα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου σε συνέδριο στις Βρυξέλλες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προτεινόμενες αλλαγές στους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα φυτοφάρμακα.

«Είμαι καρκινοπαθής. Διαμαρτύρομαι ενάντια στον νόμο Omnibus», ακούστηκε να λέει μία από τους ακτιβιστές της γαλλικής συλλογικότητας Cancer Colère. «Αυτές είναι οι στάχτες των ανθρώπων που θα σκοτώσετε με τα φυτοφάρμακα», είπε ο άλλος.

Σύμφωνα με το Politico, μία από τους δύο ήταν η Γαλλίδα συγγραφέας και ακτιβίστρια Φλερ Μπρετό.

Η αντίδραση του Βάρχελι και η καταδίκη από την Κομισιόν

Ο Βάρχελι απομάκρυνε τη σκόνη από πάνω του και, εμφανώς δυσαρεστημένος, απευθύνθηκε στους διαδηλωτές: «Τι είδους άνθρωποι είστε;»

Στη συνέχεια επέστρεψε στην ομιλία του, σχολιάζοντας: «Όπως έλεγα, καλημέρα, είμαι λίγο έκπληκτος που, στο όνομα των θυμάτων του καρκίνου, τολμούν να σκορπίζουν τις στάχτες όσων έχουν πεθάνει».

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης κατά του Καρκίνου, Ελιζαμπέτα Ζανόν, ζήτησε συγγνώμη από το ακροατήριο. «Αυτό ξεπερνά κάθε φαντασία. Λυπούμαστε», ανέφερε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη μια τέτοια συμπεριφορά σε ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία. Τόνισε ότι όλοι έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους για τις πολιτικές της ΕΕ, αλλά δεν υπάρχει χώρος για σωματικές επιθέσεις και βία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής ακτιβιστικής ομάδας Les Soulèvements de la Terre, η διαμαρτυρία οργανώθηκε από τέσσερις οργανώσεις και συνελήφθησαν τέσσερα άτομα.

Στο επίκεντρο οι αλλαγές για τα φυτοφάρμακα

Αφορμή για τη διαμαρτυρία ήταν η πρόταση Omnibus, την οποία η Επιτροπή παρουσιάζει ως τρόπο επιτάχυνσης της εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων έγκρισης φυτοφαρμάκων και διευκόλυνσης των αγροτών. Οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Περισσότεροι από 2.000 επιστήμονες έχουν υπογράψει επιστολή ζητώντας να ανασταλεί η προώθηση της πρότασης μέχρι να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη εκτίμηση επιπτώσεων. Η οργάνωση καταναλωτών Foodwatch έχει προσφύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, κατηγορώντας την Κομισιόν για κακοδιοίκηση.

Νέα κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για τις 24 Νοεμβρίου έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με συμμετοχή περισσότερων από 300 οργανώσεων από 25 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και γιατρών και επιστημόνων. Μεταξύ των οργανώσεων περιλαμβάνονται περιβαλλοντικές ομάδες, ενώσεις μελισσοκόμων και συλλογικότητες θυμάτων φυτοφαρμάκων.