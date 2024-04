Τη νίκη του στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία πανηγύρισε, χορεύοντας σε ποντιακούς ρυθμούς, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, μετά τον εκλογικό θρίαμβό του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο οποίος έχει καταγωγή από την Τραπεζούντα, χόρεψε ποντιακό τραγούδι και πέταξε σακάκι και γραβάτα, για να το χαρεί με τους συνεργάτες του, ανεβασμένος στην εξέδρα που είχε στηθεί μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που πανηγύριζε την επανεκλογή του.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στα μεγάφωνα έπαιζαν τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον Ιμάμογλου «ντυμένα» με συνοδεία της ποντιακής λύρας. Μάλιστα, μετά το τέλος της ομιλίας του μπροστά στο κοινό, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης δεν δίστασε να χορέψει μαζί με τους συνεργάτες του.

Νεαροί στο πλήθος είχαν ανάψει τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους και καπνογόνα, όπως συνηθίζουν οι οπαδοί σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Today marks a pivotal moment not just for #Istanbul, but for #democracy itself. As we celebrate our victory, we send a resounding message to the world: the decline of democracy ends now. Istanbul stands as a beacon of hope, a testament to the resilience of democratic values in… pic.twitter.com/0CqJFu1LoF

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) April 1, 2024