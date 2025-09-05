Τον θάνατο της Δούκισσας του Κεντ που πέθανε το βράδυ στο παλάτι του Κένσινγκτον, σε ηλικία 92 ετών, ανακοίνωσε «με βαθιά θλίψη» το Μπάκιγχαμ.

Οι σημαίες στο παλάτι κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη σεβασμού.

Η Δούκισσα του Κεντ, είχε παραβιάσει το βασιλικό πρωτόκολλο για να αγκαλιάσει μια παίκτρια του Wimbledon και απομακρύνθηκε από τα οικογενειακά της καθήκοντα για να διδάξει μουσική σε δημόσιο σχολείο.

«Με βαθιά θλίψη το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητας της Δούκισσας του Κεντ», ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. «Η Αυτού Μεγαλειότης απεβίωσε ειρηνικά χθες το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και όλα τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας ενώνονται με τον Δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του στο πένθος για την απώλειά της και στη θερμή ανάμνηση της δια βίου αφοσίωσής της σε όλους τους οργανισμούς με τους οποίους συνδέθηκε, του πάθους της για τη μουσική και της ενσυναίσθησής της για τους νέους ανθρώπους».

It is with deep sorrow that Buckingham Palace announces the death of Her Royal Highness The Duchess of Kent. Her Royal Highness passed away peacefully last night at Kensington Palace, surrounded by her family. The King and Queen and all Members of The Royal Family join The Duke… pic.twitter.com/OsCeb3pQ7d — The Royal Family (@RoyalFamily) September 5, 2025

Ποια ήταν η Δούκισσα του Κεντ

Γεννημένη ως Katharine Lucy Mary Worsley, η δούκισσα ήταν παντρεμένη με τον πρίγκιπα Έντουαρντ, δούκα του Κεντ, ξάδελφο της αποθανούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Πέθανε την Πέμπτη στο σπίτι της στο Παλάτι του Κένσινγκτον.

Η Δούκισσα, που προτιμούσε να είναι γνωστή ως κυρία Κεντ, αποσύρθηκε από τα βασιλικά της καθήκοντα για να διδάξει μουσική για περισσότερο από μια δεκαετία σε ένα δημόσιο σχολείο στο Χουλ, στη βορειοανατολική Αγγλία.

Το 1994, έγινε Καθολική, γεγονός που την κατέστησε την πρώτη γαλαζοαίματη που μετέστρεψε την πίστη της για πάνω από 300 χρόνια.

Ήταν γνωστή για τις συγκινητικές στιγμές που χάρισε στο Wimbledon, όταν το 1993 παρηγόρησε την Γιάνα Νοβότνα μετά τον τελικό.

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η υπόλοιπη βασιλική οικογένεια δήλωσαν ότι θρηνούν την απώλεια και θυμούνται με αγάπη «την αφοσίωση της δούκισσας σε όλες τις οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόταν, το πάθος της για τη μουσική και την ενσυναίσθησή της για τους νέους».

Μια μεσίστια σημαία υψώθηκε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το μεσημέρι για να αποτίσει φόρο τιμής στη Δούκισσα.