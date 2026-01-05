Η Εύα Σλος, ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που εργάστηκε ακούραστα για να μεταλαμπαδευτεί η μνήμη της στους νέους, απεβίωσε προχθές Σάββατο στο Λονδίνο σε ηλικία 96 ετών, ανακοίνωσε ίδρυμα που φέρει το όνομα της δεύτερης.

Η οικογένεια αναφέρθηκε με «μεγάλη θλίψη» της στην απώλεια αυτής της «αξιοσημείωτης γυναίκας, επιζήσασας του Άουσβιτς, αφοσιωμένης εκπαιδευτικού για το Σοά (σ.σ. το Ολοκαύτωμα), ακατάβλητη στο έργο της για τη διατήρηση της μνήμης, την κατανόηση και την ειρήνη».

Ο βρετανός μονάρχης Κάρολος Γ΄, ο οποίος είχε χορέψει με την επιζήσασα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λονδίνο το 2022, καθώς κι σύζυγός του Καμίλα, εξέφρασαν επίσης τη «βαθιά θλίψη» τους για την απώλεια.

«Είχαμε το προνόμιο και την υπερηφάνεια να τη γνωρίσουμε και τη θαυμάζαμε βαθιά», ανέφερε το ζευγάρι μέσω X.

Η Εύα Σλος υπήρξε συνιδρύτρια του Anne Frank Trust το 1990, προκειμένου να μεταφερθεί η μνήμη του Ολοκαυτώματος στους νέους και να διεξαχθεί αγώνας κατά των προκαταλήψεων.

Η Εύα Γκάιρινγκερ, γεννημένη στην Αυστρία το 1929, ήταν παιδί όταν εισέβαλαν οι ναζί στη χώρα. Η εβραϊκή οικογένειά της μετανάστευσε αρχικά στο Βέλγιο, κατόπιν στο Άμστερνταμ, στην Ολλανδία, όπου εγκαταστάθηκε απέναντι στο σπίτι όπου διέμενε η Άννα Φρανκ — που θα γινόταν μεταθανάτια παγκοσμίως γνωστή, εξαιτίας του ημερολογίου της.

Τα δυο κορίτσια, συνομίληκα, έπαιζαν μαζί συχνά.

Όμως το 1942 οι δυο οικογένειές τους αναγκάστηκαν να κρυφτούν, για να αποφύγουν τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των ναζί.

Η μητέρα της Ελφρίντε, ο πατέρας της Έριχ και ο αδελφός της Χάιντς προδόθηκαν δυο χρόνια αργότερα, από συμπαθούντα του καθεστώτος. Συνελήφθησαν την ημέρα της δέκατης πέμπτης επετείου του γάμου των γονιών. Στάλθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου τον Μάιο του 1944.

Η Εύα, που παρέμεινε σε επαφή με τη μητέρα της, χωρίστηκε από τον πατέρα και τον αδελφό της, που πέθαναν στο στρατόπεδο.

Λίγο μετά την απελευθέρωσή του Άουσβιτς από τον σοβιετικό στρατό το 1945, η νεαρή εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο για να σπουδάσει. Εκεί συνάντησε τον μέλλοντα σύζυγό της Τσβι Σλος.

Η μητέρα της, που επέστρεψε στο Άμστερνταμ, παντρεύτηκε τον πατέρα της Άννας Φρανκ, τον Όττο. Και οι δυο είχαν μείνει χήροι όταν επέστρεψαν από το Άουσβιτς.

Το ζεύγος Σλος, που απέκτησε τρεις κόρες, είχε λάβει τη βρετανική υπηκοότητα. Η Εύα Σλος ζήτησε και πήρε ξανά την αυστριακή υπηκοότητα το 2021, στα 92 της χρόνια.

Έγραψε βιβλία και αφηγήθηκε την εμπειρία της σε όλο τον κόσμο. Έγινε μέλος της τάξεως της βρετανικής αυτοκρατορίας με διάταγμα του σημερινού βασιλιά το 2013, όταν ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας.