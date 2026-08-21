Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του άλλοτε υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ, στο σπίτι της στο Σάουθ Κεντ του Κονέκτικατ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της, η Νάνσι Κίσινγκερ (το γένος Μαγκίνες) έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μια πλούσια διαδρομή στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας και της φιλανθρωπίας, αλλά και μια μακρά πορεία ως η πλέον έμπιστη σύμβουλος του συζύγου της.

Μια ισχυρή παρουσία στη διεθνή διπλωματία

Αν και δεν κατείχε ποτέ επίσημο διπλωματικό τίτλο των ΗΠΑ, η Νάνσι Κίσινγκερ συνόδευε τακτικά τον σύζυγό της στις πολυάριθμες διπλωματικές αποστολές του ανά τον κόσμο -από τη Ρωσία έως τη Μέση Ανατολή- και αποτελούσε σταθερή παρουσία δίπλα σε κορυφαίους ηγέτες της εποχής.

Γνωστή για την οξυδέρκεια, τη διακριτικότητά της αλλά και το επιβλητικό της παράστημα, είχε προκαλέσει ακόμα και τον θαυμασμό του Κινέζου ηγέτη Μάο Τσε Τουνγκ για το παράστημά της κατά τη διάρκεια της ιστορικής τους συνάντησης στο Πεκίνο το 1975.

Cuando Mao Zedong conoció al “esposo” de Kissinger. Mao quedó asombrado por la altura de “Nancy” Kissinger; él medía 1,83 metros, y Henry, 1,71 metros…..🎯 pic.twitter.com/OfqERuwud2 — 🌐EL GRAN DESPERTAR🌐 (@destapandolose1) November 18, 2025

Δυναμικός χαρακτήρας με αφοσίωση στον Χένρι

Η Νάνσι Κίσινγκερ ήταν επίσης γνωστή για την απόλυτη αφοσίωσή της στον σύζυγό της και την ετοιμότητά της να τον υπερασπιστεί. Χαρακτηριστικό έμεινε το περιστατικό του 1982 στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, όταν αντιμετώπισε δυναμικά έναν διαμαρτυρόμενο που παρενοχλούσε τον Χένρι Κίσινγκερ ενώ εκείνος πήγαινε στη Βοστώνη για χειρουργική επέμβαση στην καρδιά.

Nancy Kissinger was a powerhouse of ideas and insights that she put to work throughout her life in government and philanthropy – and as Henry’s most valued and trusted advisor. She was the ultimate diplomat – as wise as she was discreet – and I know how completely Henry admired… pic.twitter.com/uRalGB1Q1a — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) August 20, 2026

Η πορεία της ζωής της

Γεννημένη στο Μανχάταν το 1934, σπούδασε ιστορία και εργάστηκε ως σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Νέλσον Ροκφέλερ, ο οποίος και τη γνώρισε με τον Χένρι Κίσινγκερ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1974, την περίοδο που ο Κίσινγκερ υπηρετούσε ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η Νάνσι Κίσινγκερ αφήνει πίσω της δύο θετά παιδιά και πέντε θετά εγγόνια. Ο σύζυγός της, Χένρι Κίσινγκερ, είχε φύγει από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2023, σε ηλικία 100 ετών.