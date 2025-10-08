Η Τζόαν Κένεντι, πρώτη σύζυγος του γερουσιαστή Τεντ Κένεντι και τελευταία εν ζωή εκπρόσωπος της εμβληματικής οικογένειας των Κένεντι, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Η Τζόαν Μπένετ Κένεντι, ταλαντούχα κλασική πιανίστρια και κάτοχος μεταπτυχιακού στην εκπαίδευση, άφησε την τελευταία της πνοή νωρίς το πρωί της 8ης Οκτωβρίου. Αν και είχε χωρίσει από τον Τεντ Κένεντι το 1983, το όνομά της παρέμενε συνδεδεμένο με την ιστορική πολιτική οικογένεια, καθώς υπήρξε σύζυγος του μικρότερου αδελφού του Τζον Φ. Κένεντι επί 22 χρόνια.

Γεννημένη στις 2 Σεπτεμβρίου 1936 στη Νέα Υόρκη, μεγάλωσε στα προάστια σε μια ρωμαιοκαθολική οικογένεια. Γνώρισε τον Τεντ Κένεντι το 1957 μέσω της αδελφής του, Τζιν Κένεντι, όταν και οι δύο φοιτούσαν στο Manhattanville College. Παρά τις αρχικές τους επιφυλάξεις, ο πατέρας του Τεντ, ο πανίσχυρος Τζο Κένεντι, πίεσε για τον γάμο τους, που τελέστηκε στις 29 Νοεμβρίου 1958 στο Μπρόνξβιλ της Νέας Υόρκης.

Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά — την Κάρα, τον Τεντ Τζούνιορ και τον Πάτρικ. Η οικογένεια γνώρισε πολλές δοκιμασίες: η Κάρα πέθανε το 2011 από καρδιακή προσβολή, ο Τεντ Τζούνιορ έχασε το δεξί του πόδι μετά από διάγνωση καρκίνου των οστών σε ηλικία 12 ετών, ενώ ο Πάτρικ υπηρέτησε για 16 χρόνια ως βουλευτής στο Ρόουντ Άιλαντ και σήμερα δραστηριοποιείται σε ζητήματα ψυχικής υγείας.

Ένας γάμος σημαδεμένος από τραγωδίες και σκάνδαλα

Η ζωή του ζευγαριού επισκιάστηκε από αλλεπάλληλες κρίσεις και δημόσια έκθεση. Το 1969, το πολύκροτο δυστύχημα στο Τσαπακουίντικ, όπου το αυτοκίνητο του Τεντ Κένεντι έπεσε από γέφυρα προκαλώντας τον θάνατο της συνεργάτιδάς του Μέρι Τζο Κοπέκνι, προκάλεσε πολιτικό και προσωπικό σεισμό. Η Τζόαν στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της, παρευρισκόμενη στην κηδεία και στη δίκη, όπου εκείνος δήλωσε ένοχος για εγκατάλειψη σκηνής ατυχήματος.

Τα επόμενα χρόνια, τα σκάνδαλα γύρω από τον γερουσιαστή –με εξωσυζυγικές σχέσεις και κατάχρηση αλκοόλ– έφεραν την Τζόαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ήρεμη και εσωστρεφής, δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στον έντονο ρυθμό και τη δημόσια πίεση της οικογένειας Κένεντι. Όπως είχε αποκαλύψει στο περιοδικό People, η Τζάκι Κένεντι την είχε συμβουλεύσει να βρίσκει καταφύγιο στη μουσική της, όπως εκείνη το έβρισκε στη ζωγραφική.

Η μάχη με τον αλκοολισμό

Αντιμέτωπη με προσωπικές και οικογενειακές πιέσεις, η Τζόαν στράφηκε στο αλκοόλ. «Μερικές φορές έπινα για να χαλαρώσω, άλλες για να σβήσω τη θλίψη μου», είχε δηλώσει το 1978.

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα των Ανώνυμων Αλκοολικών και μίλησε δημόσια για τη μάχη της με τον εθισμό. «Το να μείνεις νηφάλιος είναι δύσκολο. Αλλά σήμερα είμαι νηφάλια – και αυτό μετράει», είχε πει ένα χρόνο αργότερα.

Ο χωρισμός από τον Τεντ επήλθε το 1978, ενώ το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 1983, μετά την αποτυχημένη προεδρική του εκστρατεία. Η Τζόαν δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας και υποτροπές στον αλκοολισμό. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 τελούσε υπό επιμέλεια για λόγους ασφάλειας και φροντίδας.