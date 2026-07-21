Πέθανε σε ηλικία 50 ετών ο Ντανιέλε Κομπατάντζελο, ο δημοσιογράφος του La7, ανταποκριτής από την Ουάσιγκτον, ο οποίος βρέθηκε στο προσκήνιο της πολιτικής επικαιρότητας λόγω της πρόσφατης τηλεφωνικής συνέντευξης με τον Ντόναλντ Τραμπ που πυροδότησε τη σύγκρουση με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι μετά το ρεπορτάζ του στην εκπομπή «L’aria che tira».

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά έπειτα από ανακοπή.

Γεννημένος στη Σαβόνα και μεγαλωμένος στο Τορίνο, είχε ζήσει στη Ρώμη, αλλά εδώ και πολλά χρόνια είχε εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε στην πλάτη του 25 χρόνια καριέρας, κατά τα οποία είχε συνεργαστεί με πολλά μέσα ενημέρωσης, από το Sky έως τη Secolo XIX, και είχε αναλάβει γραφεία τύπου πρώτης γραμμής. Σημαντικό είναι ότι είχε καλύψει οκτώ διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων, από το Σίδνεϊ το 2000 έως το Λονδίνο το 2012.

Τον Ιούνιο του 2011, το ερευνητικό του ντοκιμαντέρ The Los Angeles Breakdown είχε λάβει Τιμητική Έπαινο στα 53α Βραβεία Δημοσιογραφίας της Νότιας Καλιφόρνιας (Southern California Journalism Awards) στο Λος Άντζελες. Τα ρεπορτάζ και τα ντοκιμαντέρ του είχαν μεταδοθεί από την RSI (την ιταλόφωνη δημόσια τηλεόραση της Ελβετίας), τη Rai και τη Mediaset. Ήταν πρόεδρος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (White House Foreign Correspondents’ Association – WHFCA), της ένωσης των ανταποκριτών που καλύπτουν την κυβερνητική πολιτική των ΗΠΑ.

«Ήταν πολύ στρεσαρισμένος την τελευταία περίοδο», εξηγούν οι πηγές, σύμφωνα με τις οποίες η είδηση προκάλεσε «σοκ» στην κοινότητα των Ιταλών δημοσιογράφων στην Ουάσινγκτον. «Ο Κομπατάντζελο ήταν μια πολύ γνωστή προσωπικότητα ακόμα και στον Λευκό Οίκο, σε σημείο που υπήρχαν άνθρωποι βουρκωμένοι», προσθέτουν οι πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο δημοσιογράφος εργαζόταν «στον Λευκό Οίκο κάθε μέρα, ακόμα και τις Κυριακές».

«Είμαστε εμβρόντητοι. Όλο το La7 βρίσκεται στο πλευρό των οικείων του. Ο Ντανιέλε ήταν ένας πολύτιμος και σπάνιος συνεργάτης, λόγω της επιθυμίας του να μεταδίδει πάντα την είδηση, με ακρίβεια και ζωντάνια. Ήταν ένας σπουδαίος δημοσιογράφος. Θα μας λείψει». Αυτά δήλωσε ο διευθυντής του La7, Αντρέα Σαλέρνο, σχολιάζοντας τον θάνατο του Ντανιέλε Κομπατάντζελο.