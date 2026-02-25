Ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο αντισυνταγματάρχης της Εθνοφρουράς που εισέβαλε, με το όπλο στο χέρι, στην Κάτω Βουλή της Ισπανίας στις 23 Φεβρουαρίου 1981, επιχειρώντας να ανατρέψει την κυβέρνηση και να αναλάβει πραξικοπηματικά την εξουσία, απεβίωσε σήμερα, ανακοίνωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του μέσω της πλατφόρμας Χ.

Σήμερα, κατά σύμπτωση, οι ισπανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα απόρρητα έγγραφα που αφορούσαν το αποτυχημένο πραξικόπημα του 1981.

Ο Τεχέρο Μολίνα ήταν 93 ετών.

Ως επικεφαλής μιας ομάδας Εθνοφρουρών, ο Τεχέρο έθεσε σε ομηρία τους βουλευτές, σε μια περίοδο που η Ισπανία ήταν ακόμη μια «νεαρή» δημοκρατία, λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο, τον Νοέμβριο του 1975. Την ίδια ώρα, τα τανκ έβγαιναν στους δρόμους της Βαλένθια.

Η φωτογραφία του Τεχέρο στο κοινοβούλιο, με το παχύ μουστάκι, το όπλο στο χέρι και το βελούδινο τρίκωχο στο κεφάλι, έμεινε στην ιστορία.

Η απόπειρα πραξικοπήματος έγινε «εξ ονόματος του βασιλιά». Όμως την ίδια νύχτα, ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος, που είχε αναλάβει επικεφαλής του κράτους μετά τον θάνατο του Φράνκο, κατέστησε σαφές ότι δεν στήριζε τους πραξικοπηματίες. Στο διάγγελμά του τόνισε ότι «το Στέμμα (…) δεν θα ανεχθεί με κανέναν τρόπο πράξεις ή συμπεριφορές ανθρώπων που επιδιώκουν να διακόψουν με τη βία τη δημοκρατική διαδικασία».

Στη δίκη του, ο Τεχέρο υποστήριξε ότι «στις αρχές του 1981 η κατάσταση στην Ισπανία ήταν (…) χειρότερη από το 1936», όταν ξέσπασε ο εμφύλιος. Διαβεβαίωσε επίσης ότι, αν μπορούσε «θα το ξαναέκανε».

Όταν ενταφιάστηκε ο Φράνκο σε ένα κοιμητήριο στα βόρεια της Μαδρίτης μετά την εκταφή του από το μνημειώδες μαυσωλείο της «Βάλε δε λος Καΐδος», κατ’ εντολή της αριστερής κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, ο ιερέας που χοροστάτησε στη λειτουργία δεν ήταν άλλος από τον γιο του Αντόνιο Τεχέρο, τον Ραμόν.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ