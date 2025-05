Ο Μπέρνι Κέρικ, ο πρώην επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ήρωας μετά την 11η Σεπτεμβρίου, πέθανε σε ηλικία 69 ετών.

Την είδηση μετέδωσε πριν από 3 ώρες το Fox News:

Bernie Kerik, the former New York City police commissioner who was hailed a hero after 9/11, has died at 69 years old. pic.twitter.com/wCwUtS6kx9

— Fox News (@FoxNews) May 30, 2025