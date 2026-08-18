Ένας από τους πλέον επιδραστικούς πρωτοπόρους της παγκόσμιας αθλητικής τηλεόρασης, ο ιδρυτής του ESPN Μπιλ Ράσμουσεν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών στο σπίτι του στη Φλόριντα, εξαιτίας επιπλοκών της νόσου Πάρκινσον.

Ο Ράσμουσεν υπήρξε ο άνθρωπος που συνέλαβε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 την ιδέα ενός 24ωρου δικτύου αφιερωμένου αποκλειστικά στον αθλητισμό, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο με τον οποίο ο πλανήτης παρακολουθεί αθλητικό περιεχόμενο.

Από μια πιστωτική κάρτα στον «Παγκόσμιο Ηγέτη» του Αθλητισμού

Η διαδρομή προς τη δημιουργία του ESPN ξεκίνησε ως μια τολμηρή ιδέα του Ράσμουσεν, πρώην διευθυντή επικοινωνίας της ομάδας χόκεϊ Γουέιλερς, μαζί με τον γιο του, Σκοτ.

Αρχικά, το εγχείρημα σχεδιαζόταν ως ένα τοπικό κανάλι για την πολιτεία του Κονέκτικατ. Ωστόσο, παίρνοντας τεράστιο επιχειρηματικό ρίσκο, ο Ράσμουσεν εξάντλησε τα όρια της πιστωτικής του κάρτας και χρησιμοποίησε μια προκαταβολή 9000 δολαρίων για να εξασφαλίσει πολύτιμο χώρο μετάδοσης σε έναν δορυφόρο επικοινωνιών.

Αυτή η πρωτοποριακή κίνηση οδήγησε στη γέννηση του πρώτου 24ωρου αθλητικού τηλεοπτικού δικτύου στον κόσμο στις 7 Σεπτεμβρίου 1979.

Ο Ράσμουσεν διετέλεσε ο πρώτος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Παρόλο που αποχώρησε λίγα χρόνια αργότερα, έθεσε τις βάσεις για ιστορικές συμφωνίες μετάδοσης, όπως το περίφημο “Monday Night Football”.

«Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον του ESPN»

Ο πρόεδρος του ESPN, Τζίμι Πιτάρο, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, υπογραμμίζοντας την τεράστια παρακαταθήκη του ιδρυτή του δικτύου:

«Ο Μπιλ ήταν ένας αξιοσημείωτος άνθρωπος, ένας οραματιστής και καινοτόμος που συνέλαβε την ιδέα ενός δικτύου αποκλειστικά αφιερωμένου στον αθλητισμό. Απλά, κανείς μας δεν θα ήταν εδώ σήμερα αν δεν υπήρχε το πάθος του Μπιλ και όλη η σκληρή δουλειά και το επιχειρηματικό πνεύμα που κατέβαλε για την οικοδόμηση του ESPN στα τέλη της δεκαετίας του 1970, βασικές πτυχές της εταιρικής μας κουλτούρας που συνεχίζονται μέχρι σήμερα».

Από την πλευρά του, ο θρυλικός δημοσιογράφος του δικτύου, Κρις Μπέρμαν, χαρακτήρισε τον Ράσμουσεν ως τον θεμέλιο λίθο της εταιρείας:

«Ο Μπιλ ήταν ο Τζορτζ Ουάσινγκτον μας και ένας καλός φίλος. Ήταν τόσο ευγνώμων άνθρωπος και κάθε φίλαθλος μπορεί να είναι ευγνώμων για τον Μπιλ. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που έτρεχε μισογεμάτο ποτήρι. Το ποτήρι του ξεχείλιζε πάντα από αισιοδοξία. Χαιρέτησε τους πάντες με ένα χαμόγελο και όλοι μπορούμε να χαμογελάσουμε γνωρίζοντας την κληρονομιά του Μπιλ».

Ο Μπιλ Ράσμουσεν αφήνει πίσω του τους δύο γιους του, επτά εγγόνια και δύο δισέγγονα, καθώς και έναν κολοσσό των ΜΜΕ που άλλαξε τη συνήθεια δισεκατομμυρίων φιλάθλων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Πηγή: newyorkpost