Ο Μίκαλ Οκσίνσκι που σκόρπισε τον θάνατο στην Κρακοβία το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, σήμερα νωρίς το πρωί.

Ο 24χρονος άνοιξε πυρ την πλατεία της αγοράς της πολωνικής πόλης τραυματίζοντας θανάσιμα συνολικά τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες ενώ λίγο νωρίτερα είχε αφαιρέσει τη ζωή των γονιών και της αδερφής του.

Ακόμη 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ και ο ίδιος δέχθηκε πυροβολισμούς από τις πολωνικές Αρχές, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργείο. Ωστόσο, σήμερα το πρωί, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, δύο ημέρες αργότερα από την αιματηρή επίθεση απεβίωσε ο 24χρονος δράστης.

Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας:

Το χρονικό της επίθεσης και το προφίλ του δράστη

Μετά την ένοπλη επίθεση στη διασταύρωση των οδών Dietla και Stradomska, ο 24χρονος δράστης βγήκε από το όχημα, ανοίγοντας πυρ κατά των αστυνομικών. Οι Αρχές ανταπέδωσαν, καταφέρνοντας τελικά να τον τραυματίσουν και να τον ακινητοποιήσουν. Ένας από τους αστυνομικούς που τον σταμάτησε τραυματίστηκε και δίνει μάχη για τη ζωή του, με την αστυνομία να κάνει δραματική έκκληση για αίμα.

Ο απολογισμός της επίθεσης είναι βαρύτατος: έξι νεκροί (μεταξύ των οποίων ένας Βρετανός) και 16 τραυματίες (δύο εκ των οποίων αστυνομικοί), με τους περισσότερους να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται πολίτες από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία και τη Βρετανία.

Το κίνητρό του δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, όμως οι πρώτες ενδείξεις των Αρχών, που διερευνούν την υπόθεση ως τρομοκρατική ενέργεια, δείχνουν προς την επιρροή του από την ακροδεξιά και υπερεθνικιστική ιδεολογία.

Το βίντεο που ανέβασε ο Μίχαλ Οκσίνσκι λίγο πριν το μακελειό, λέγοντας: «Θα καπνίσω ένα τσιγαριλίκι, γιατί σήμερα πρόκειται να κάνω κάτι πραγματικά κακό»:

Το τέλος της «νησίδας ασφάλειας»

Η Πολωνία έχει κηρύξει διήμερο εθνικό πένθος. Η κεντρική πλατεία της Κρακοβίας παραμένει αποκλεισμένη, ενώ το παραδοσιακό σάλπισμα από τον ναό της Παναγίας σίγησε για 12 ώρες – για πρώτη φορά από το 1939. Σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Βαρσοβίας, τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί, εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας που είχε ήδη δημιουργηθεί από πρόσφατες επιθέσεις με μαχαίρι σε σχολεία.

Το σοκ στην πολωνική κοινωνία είναι βαθύ. Η εφημερίδα Rzeczpospolita, στο κύριο άρθρο της, κάνει λόγο για «βίαιο τέλος μιας εποχής» όπου η χώρα αποτελούσε «νησίδα ασφάλειας».

Ο κάτοικος της Κρακοβίας, Βίτολντ Σλοβικόφσκι, συνοψίζει το συλλογικό μούδιασμα: «Είναι τρομερό ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο στην Πολωνία. Δεν έχει ξανασυμβεί», εκφράζοντας τον φόβο πως η χώρα μπαίνει σε «μια νέα εποχή». Η 20χρονη Μαρία από τη Βαρσοβία υπερθεματίζει: «Τα πρόσφατα γεγονότα, όχι μόνο αυτό, επηρεάζουν πραγματικά το αίσθημα ασφάλειάς μας».

Μέσα στο σκοτάδι, η μόνη αχτίδα παραμένει ο ηρωισμός των ανδρών της Αστυνομίας. Όπως έγραψε στο «X» (πρώην Twitter), ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ: «Ο Γιάκουμπ Κούλικ και ο Άρτουρ Μοράνσκι είναι πραγματικοί ήρωες. Πιθανότατα έσωσαν πολλές ανθρώπινες ζωές, αψηφώντας τον κίνδυνο για τις δικές τους».