Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Ντικ Πάρι (Dick Parry), ο θρυλικός σαξοφωνίστας τον οποίο μπορούσε κανείς να ακούσει σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Pink Floyd.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το μέλος των Pink Floyd και συνοδοιπόρο του, Ντέιβιντ Γκίλμορ (David Gilmour).

«Ο αγαπημένος μου φίλος Ντικ Πάρι πέθανε σήμερα το πρωί», έγραψε ο Γκίλμορ στο Instagram. «Από τότε που ήμουν δεκαεπτά ετών, έχω παίξει σε συγκροτήματα με τον Ντικ στο σαξόφωνο, συμπεριλαμβανομένων των Pink Floyd. Η αίσθηση και ο τόνος του κάνουν το παίξιμό του στο σαξόφωνο μοναδικό, ένα σήμα κατατεθέν τεράστιας ομορφιάς που είναι γνωστό σε εκατομμύρια ανθρώπους και αποτελεί ένα τόσο μεγάλο μέρος τραγουδιών όπως τα “Shine On You Crazy Diamond”, “Wish You Were Here”, “Us and Them” και “Money”».

«Έπαιξε στο τελευταίο συγκρότημα που είχα και στο οποίο συμμετείχε ο Ρικ Ράιτ (Rick Wright) για την περιοδεία “On An Island”, καθώς και στο Live 8 με τους Pink Floyd», συνέχισε.

Θαυμαστές και φίλοι έσπευσαν αμέσως να στείλουν την αγάπη τους.