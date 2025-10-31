Πέθανε την Παρασκευή (31/10) σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σύντομη νοσηλεία, ο Φάτος Νάνο, που είχε διατελέσει στο παρελθόν τρεις φορές Πρωθυπουργός της Αλβανίας .

Είχε ιδρύσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα και ήταν ηγέτης του έως το 2005, οπότε και παραιτήθηκε από την θέση του πρωθυπουργού και του προέδρου του κόμματος και αποχώρησε από την πολιτική.

Τον Ιούνιο του 2012, ο Νάνο δημιούργησε ένα κίνημα με όνομα «Κίνημα Νάνο για τη νίκη των σοσιαλιστών», με στόχο την επαναφορά του στην ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ωστόσο δεν κατάφερε να παίξει και πάλι κάποιον ιδιαίτερο πολιτικό ρόλο.