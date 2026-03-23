Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν πέθανε σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

🇫🇷 Former French prime minister Lionel #Jospin passed away on Monday at the age of 88, according to reports from broadcaster BFMTV. For more details, head to https://t.co/1cGdUO2w9c. pic.twitter.com/yFD8uiXuGP — FRANCE 24 English (@France24_en) March 23, 2026

⚫ Il a incarné le socialisme triomphant des années 2000, mais aussi l'échec historique du 21 avril 2002. Lionel Jospin est mort à 88 ans. Par Michel Revol

➡️ https://t.co/f3kCWoCzGl pic.twitter.com/K4UZMdbI87 — Le Point (@LePoint) March 23, 2026

Εκτός από πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Λιονέλ Ζοσπέν διετέλεσε Υπουργός Παιδείας στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ως Πρώτος Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αναδείχθηκε νικητής μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης που αποφάσισε ο Ζακ Σιράκ το 1997.

Στη συνέχεια ηγήθηκε της κυβέρνησης για πέντε χρόνια. Ηγήθηκε του συνασπισμού της «Πλουραλιστικής Αριστεράς», ο οποίος συγκέντρωσε διάφορες δυνάμεις αυτού του πολιτικού χώρου πέρα από τους Σοσιαλιστές.

Ως επικεφαλής της κυβέρνησης, ο Ζοσπέν εφάρμοσε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η 35ωρη εργάσιμη εβδομάδα, η Καθολική Κάλυψη Υγείας (CMU) και το Σύμφωνο Πολιτικής Αλληλεγγύης (PACS), το οποίο επιτρέπει σε ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια να συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης χωρίς γάμο.

Το 2002 έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία για δεύτερη φορά. Αντιμέτωπος, μεταξύ άλλων, με πληθώρα υποψηφίων της Αριστεράς, δεν κατάφερε να προκριθεί στον δεύτερο γύρο.