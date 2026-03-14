Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο Γερμανός φιλόσοφος, Γιούργκεν Χάμπερμας.

Όπως έγινε γνωστό, ο φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούργκεν Χάμπερμας απεβίωσε σήμερα Σάββατο (14/3) στο Στάρνμπεργκ σε ηλικία 96 ετών, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Suhrkamp στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενος την οικογένειά του.

Ο Χάμπερμας ήταν ένας από τους κορυφαίους φιλόσοφους της εποχής μας.

Ποιος ήταν ο Γιούργκεν Χάμπερμας

Ο Χάμπερμας γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1929 στο Ντίσελντορφ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Μέχρι την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο, έζησε στο Γκούμερσμπαχ κοντά στην Κολωνία. Ο πατέρας του, Ερνστ Χάμπερμας, ήταν εκτελεστικός διευθυντής του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Κολωνίας και είχε αναφερθεί από τον ίδιο τον Χάμπερμας ως οπαδός των Ναζί. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια του Γκέτιγκεν (1949-50), της Ζυρίχης (1950-51), και της Βόννης (1951–54) και απέκτησε διδακτορικό στη φιλοσοφία στη Βόννη το 1954.

Από το 1956 και μετά, μελέτησε φιλοσοφία και κοινωνιολογία υπό την επίδραση θεωρητικών της κριτικής Μαξ Χορκχάιμερ και Τέοντορ Αντόρνο στο «Ινστιτούτο για την Κοινωνική Έρευνα» του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης. Το 1961 έγινε υφηγητής στο Μάρμπουργκ, όπου του προσφέρθηκε η θέση του «καθηγητή άνευ έδρας» της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, την οποία αποδέχθηκε το 1962. Το 1964, ο Χάμπερμας επέστρεψε στη Φρανκφούρτη για να καταλάβει την έδρα φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας του Χορκχάιμερ.

Το 1971 αποδέχτηκε τη θέση του Διευθυντή στο «Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ» στο Στάνμπεργκ και εργάστηκε εκεί μέχρι το 1983, δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση του magnum opus του, Η θεωρία της επικοινωνιακής δράσης. Ο Χάμπερμας ύστερα από αυτό επέστρεψε στην έδρα του στη Φρανκφούρτη και στη διεύθυνση του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας. Μετά τη συνταξιοδότησή του το 1993, ο Χάμπερμας συνέχισε να δημοσιεύει εκτενώς. Το 1986 κέρδισε το βραβείο Λάιμπνιτς της Deutsche Forschungsgemeinschaft (Γερμανικό Ίδρυμα Έρευνας), που είναι η υψηλότερη διάκριση που απονέμεται για την έρευνα στη Γερμανία. Κατείχε επίσης την ασυνήθιστα μεταμοντέρνα θέση του Μόνιμου Επισκέπτη Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Νορθγουέστερν στο Έβανστον του Ιλινόι και την έδρα «Theodor Heuss» στο Πανεπιστήμιο New School της Νέας Υόρκης.

Ο Γιούργκεν Χάμπερμας τιμήθηκε με το Βραβείο Πρίγκιπας των Αστουριών στις Κοινωνικές Επιστήμες το 2003. Έλαβε επίσης το 2004 το Βραβείο του Κυότο στους τομείς των Τεχνών και της Φιλοσοφίας. Το 2005 έλαβε το Holberg International Memorial Prize.

Η κληρονομιά που αφήνει

Ο επιφανής ακαδημαϊκός αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς της «Κριτικής Θεωρίας», της περίφημης «Σχολής της Φρανκφούρτης». Το έργο του επηρέασε βαθύτατα την Κοινωνιολογία και την Πολιτική Επιστήμη.

Ως σπουδαιότερο πόνημά του θεωρείται η «Θεωρία της επικοινωνιακής δράσης», η οποία κυκλοφόρησε το 1981. Μέσα από τα γραπτά του και τη δημόσια παρουσία του, ο Γιούργκεν Χάμπερμας παρέμεινε στην πρώτη γραμμή των διανοητικών συζητήσεων μέχρι το τέλος της ζωής του.