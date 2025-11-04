Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Ντικ Τσέινι, πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επί θητείας Τζωρτζ Μπους στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το CNN.

Ο εκλιπών, ήταν στενός συνεργάτης του Τζόρτζ Μπους, αλλά τα τελευταία χρόνια απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ρεπουμπλικανικό κόμμα, ασκώντας έντονη κριτική στον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Dick Cheney, the influential GOP vice president to George W. Bush and chief architect of the “war on terror,” has died. He was 84.https://t.co/0dd1n1TPXI pic.twitter.com/iBYCOwrbst — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 4, 2025