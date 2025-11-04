Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Ντικ Τσέινι, πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επί θητείας Τζωρτζ Μπους στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το CNN.

Ο εκλιπών, ήταν στενός συνεργάτης του Τζόρτζ Μπους, αλλά τα τελευταία χρόνια απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ρεπουμπλικανικό κόμμα, ασκώντας έντονη κριτική στον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

