Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου και ηθοποιός O.J. Simpsons, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του με ανάρτησή στο twitter.

«Στις 10 Απριλίου, ο πατέρας μας, Orenthal James Simpson, υπέκυψε στη μάχη του με τον καρκίνο», αναφέρει η ανάρτηση στο twittet . «Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, η οικογένειά του ζητά να σεβαστείτε τις επιθυμίες τους για ιδιωτικότητα και χάρη».

Ο O.J.Simpson, πρώην παίκτης του NFL, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός, έγινε παγκοσμίως διάσημος όταν δικάστηκε και αθωώθηκε για τη διπλή δολοφονία της πρώην συζύγου του, Νικόλ Μπράουν Σίμπσον και του εραστή της Ρόναλντ Γκόλντμαν. Το ζευγάρι μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου έξω από στη γειτονιά Brentwood του Λος Άντζελες τη νύχτα της 12ης Ιουνίου 1994.

Η «Δίκη του Αιώνα»

Η Δίκη του O.J. Simpson, επισήμως Ο Λαός της Πολιτείας της Καλιφρόρνια εναντίον του Όρενθαλ Τζέιμς Σίμπσον ήταν ποινική δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες που ξεκίνησε το 1994, στην οποία ο O.J.Simpson, πρώην παίκτης του NFL, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός, δικάστηκε και αθωώθηκε για τη διπλή δολοφονία της πρώην συζύγου του, Νικόλ Μπράουν Σίμπσον και του εραστής της Ρόναλντ Γκόλντμαν. Το ζευγάρι μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου έξω από στη γειτονιά Brentwood του Λος Άντζελες τη νύχτα της 12ης Ιουνίου 1994. Η δίκη διήρκεσε έντεκα μήνες, από τις 9 Νοεμβρίου 1994 έως τις 3 Οκτωβρίου 1995.

Οι εναρκτήριες δηλώσεις έγιναν στις 24 Ιανουαρίου 1995. Αν και οι εισαγγελείς υπεστήριξαν ότι ο Σίμπσον ενοχοποιήθηκε από ένα σημαντικό αριθμό ιατροδικαστικών αποδεικτικών στοιχείων, αθωώθηκε τελικά και για τις δύο κατηγορίες της δολοφονίας στις 3 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Η δίκη έλαβε χώρα λίγο μετά τις ταραχές του Λος Άντζελες το 1992. Οι σχολιαστές συμφωνούν ότι η υπεράσπιση αξιοποίησε τον θυμό της αφροαμερικανικής κοινότητας της πόλης προς την αστυνομία, που είχε υπόβαθρο φυλετικής προκατάληψης, για να πείσει την πλειονοψηφία των Μαύρων ενόρκων να αθωώσει τον Σίμπσον. Η δίκη χαρακτηρίζεται συχνά ως η δίκη του αιώνα λόγω της διεθνούς δημοσιότητάς της και έχει χαρακτηριστεί ως η «πιο δημοσιοποιημένη» ποινική δίκη στην ανθρώπινη ιστορία.

Μετά από ανάκριση από αστυνομικούς ντετέκτιβ, ο Σίμπσον κατηγορήθηκε επισήμως για τις δολοφονίες στις 17 Ιουνίου, αφού οι ερευνητές βρήκαν ένα αιματοβαμμένο γάντι στην κατοχή του. Αφού δεν παραδόθηκε στον συμφωνημένο χρόνο, έγινε αντικείμενο καταδίωξης χαμηλής ταχύτητας με ένα λευκό SUV Ford Bronco του 1993 που ανήκε και οδηγούσε ο φίλος του, Αλ Κόουλινγκς. Τα δίκτυα διέκοψαν την κάλυψη των τελικών του NBA του 1994 για να μεταδώσουν ζωντανά την καταδίωξη, την οποίαν παρακολούθησαν περίπου 95 εκατομμύρια άνθρωποι. Η καταδίωξη και η σύλληψη του Σίμπσον αργότερα την ίδια μέρα ήταν από τα γεγονότα με τη μεγαλύτερη δημοσιότητα στην αμερικανική ιστορία.

To κόλπο με το γάντι

Σε εκείνο το γάντι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος η πολιτική αγωγή είχε στηρίξει πολλά, ούσα απόλυτα βέβαιη ότι ανήκει στον Σίμπσον και τοποθετώντας τον με αυτόν τον τρόπο στον τόπο του εγκλήματος την στιγμή του εγκλήματος. Ήταν η στιγμή που η νομική dream team του Σίμπσον έκανε το κόλπο του αιώνα σύμφωνα με την αποκάλυψη του ντοκιμαντέρ O. J: Made in America. Γνωρίζοντας ότι ο πελάτης τους παίρνει χάπια για την αρθρίτιδα του ζήτησαν να τα σταματήσει για να πρηστεί το χέρι του. Έτσι όταν έφτασε η στιγμή που έπρεπε να φορέσει το γάντι, λόγω του πρηξίματος φάνηκε ότι δεν του κάνει.

Όπως θα διαπιστώσατε και στο παραπάνω βίντεο, ο Ο.J το δοκίμασε βιαστικά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αναφώνησε «They don’t fit». Στην αγόρευσή του αργότερα, στο κλείσιμο της δίκης, ο τετραπέρατος Τζόνι Κόχραν, γνωρίζοντας πώς λειτουργεί το σύστημα, πάτησε πάνω σε αυτό και απευθυνόμενος στο σώμα των ενόρκων είπε το ιστορικό πια «If it doesn’t fit, you must acquit». Δηλαδή, «αν δεν ταιριάζει, πρέπει να τον απαλλάξατε»…

Η δίκη θεωρήθηκε ιστορικά σημαντική για την ευρεία διαίρεση ως αντίδραση στην ετυμηγορία από το κοινό. Οι απόψεις των παρατηρητών για την ετυμηγορία σχετίζονταν με την εθνικότητα τους και τα μέσα ενημέρωσης το ονόμασαν αυτό το «φυλετικό χάσμα». Μια δημοσκόπηση με κατοίκους της κομητείας του Λος Άντζελες έδειξε ότι οι περισσότεροι Αφροαμερικανοί πίστευαν ότι η απόφαση για την αθώωσή του ήταν ορθή, ενώ η πλειονοψηφία των λευκών θεώρησε ότι ήταν ακύρωση των ενόρκων με ρατσιστικά κίνητρα από την ως επί το πλείστον αφροαμερικανική κριτική επιτροπή. Πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό το «χάσμα» έχει μειωθεί μετά τη δίκη. Το 2013 περισσότεροι από τους μισούς μαύρους ερωτηθέντες είπαν ότι πίστευαν ότι ο Σίμπσον ήταν ένοχος.

Μετά τη δίκη, ο πατέρας της Γκόλντμαν υπέβαλε πολιτική αγωγή κατά του Σίμπσον . Στις 4 Φεβρουαρίου 1997, η επιτροπή βρήκε ομόφωνα τον Σίμπσον υπεύθυνο για τους δύο θανάτους. Στην οικογένεια Goldman επιδικάστηκαν αποζημιώσεις και αποζημιώσεις συνολικού ύψους 33,5 εκατομμυρίων δολαρίων (61,1 εκατομμύρια δολάρια σε δολλάρια 2022). Το 2000, ο Σίμπσον έφυγε από την Καλιφόρνια για τη Φλόριντα, μια από τις λίγες πολιτείες όπου προσωπικά περιουσιακά στοιχεία όπως σπίτια και συντάξεις δεν μπορούν να κατασχεθούν για την κάλυψη υποχρεώσεων που σε άλλες πολιτείες.