Ο Χασάν Αλμπαράι ήταν ένας νεαρός Παλαιστίνιος, φοιτητής σε Πανεπιστήμιο στη βόρεια Γάζα, που από τον Ιούλιο του 2024 ανέβαζε στο λογαριασμό του στο Χ την φρίκη του πολέμου, με σκληρές, αμοντάριστες φωτογραφίες.

Χθες, 26 Μαΐου, ανάρτησε εικόνες από απανθρακωμένο πτώματα μικρών παιδιών, ύστερα από τον ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο-καταυλισμό εκτοπισμένων.

Παράλληλα έγραψε: «Ευχαριστώ το Θεό που είμαι ακόμα ζωντανός, μετά από μια δύσκολη νύχτα». Αυτή ήταν η τελευταία του ανάρτηση.

Λίγες ώρες αργότερα, κάποιος έγραψε στο λογαριασμό του: «Ο ιδιοκτήτης αυτού του λογαριασμού δε ζει πια. Προσευχηθείτε για αυτόν».

The owner of this account has passed away. Please pray for him.

Μέσα σε λίγες ώρες, η αναγγελία του θανάτου του Χασάν έκανε το γύρο του κόσμου, με 4,4 εκ. προβολές και χιλιάδες σχόλια. Ωστόσο, ο νέος διαχειριστής του λογαριασμού του, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Νωρίτερα τον Μάιο, ο Χασάν είχε ξεκινήσει έρανο στα social media για να σώσει την οικογένειά του από την πείνα. «Ντρέπομαι που το λέω… Πεινάμε πραγματικά», είχε γράψει.

I am sorry for myself to say this.

We are really hungry..

Share and donate:https://t.co/hnalPExH0f

— Hasan 𓂆 🇵🇸 (@HasanEssam29636) May 3, 2025