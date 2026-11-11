Σε ηλικία 66 ετών έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματικής αποστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ. Την είδηση δημοσιοποίησε η Μόσχα, με το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας να εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για τον χαμό του έκτακτου και πληρεξούσιου πρέσβη.

Ο Ντάρτσιεφ είχε τοποθετηθεί επικεφαλής της πρεσβείας στην αμερικανική πρωτεύουσα στις αρχές του 2025, διαδεχόμενος τον Ανατόλι Αντόνοφ και ήταν προσωπική επιλογή του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ανάληψη του συγκεκριμένου ρόλου συνέπεσε με μια περίοδο αισθητής βελτίωσης και ταχείας αναθέρμανσης των διμερών επαφών μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, στον απόηχο της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Μια μακρά διαδρομή με επίκεντρο τη Βόρεια Αμερική

Ο εκλιπών θεωρούνταν βαθύς γνώστης των δυτικών υποθέσεων, διαθέτοντας πλούσια εμπειρία στο διπλωματικό σώμα:

Υπηρεσία στις ΗΠΑ: Είχε τοποθετηθεί για πρώτη φορά στη ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, πριν επιστρέψει στη Μόσχα για να αναλάβει επιτελικές αρμοδιότητες.

Θητεία στον Καναδά: Διετέλεσε πρεσβευτής της Ρωσίας στην Οτάβα για έξι συναπτά έτη.

Επιτελικός ρόλος στη Μόσχα: Ηγήθηκε επί μία τετραετία της Διεύθυνσης Βόρειας Αμερικής του ρωσικού ΥΠΕΞ, αποτελώντας πρόσωπο-κλειδί για τη χάραξη της σχετικής εξωτερικής πολιτικής.