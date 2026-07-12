Ο πρώην εμίρης του Κατάρ, ο σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Amiri Diwan, το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας.

Ήταν ο ηγέτης του κράτους από το 1995 ως το 2013. Το 1977 ανακηρύχθηκε διάδοχος του θρόνου και ήρθε στην εξουσία το 1995 με την ανατροπή του πατέρα του, Εμίρη Χαλίφα.

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θανί

Γεννήθηκε στην Ντόχα την 1η Ιανουαρίου 1952 και ανήκει στην οικογένεια Αλ-Θανί (Al-Thani).

Αποφοίτησε από τη Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία το 1971 στο Σάντχερστ του Ηνωμένου Βασιλείου και αργότερα έγινε διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ. Κατέλαβε την εξουσία στις 26 Ιουνίου του 1995 με την ανατροπή του πατέρα του, Εμίρη Χαλίφα μπιν Χαμάντ ενώ ο τελευταίος βρισκόταν στη Γενεύη. Παντρεύτηκε τη Σεΐχα Μοζάχ Μπιντ Νασέρ Αλ-Μισνέντ.

Παραιτήθηκε τον Ιούνιο του 2013 υπέρ του γιου του, Ταμίμ μπιν Χαμάντ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις 25 Ιουνίου 2013.