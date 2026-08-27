Πέθανε ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σερβοβόσνιων, ο οποίος είχε καταδικαστεί για γενοκτονία στον πόλεμο της Βοσνίας (1992-95).

Ο Μλάντις, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών, στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, έπειτα από πολλά εγκεφαλικά επεισόδια, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε και αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην αρχηγός του στρατού των Σερβοβόσνιων, που είχε χαρακτηριστεί ως ο «Χασάπης της Βοσνίας» για τον ρόλο του στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα το 1995, πέθανε, μετέδωσε την Πέμπτη (27/8) το σερβικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS.

Γεννημένος στις 12 Μαρτίου 1943 στη Βοσνία, ο Μλάντιτς υπήρξε αξιωματικός καριέρας του Γιουγκοσλαβικού Στρατού. Τον Μάιο του 1992, εν μέσω του πολέμου στη Βοσνία, ανέλαβε τη διοίκηση του σερβοβοσνιακού στρατού έως το τέλος σχεδόν της σύγκρουσης, καθοδηγώντας εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά Μουσουλμάνων και Κροατών.

Ο Μλάντιτς, ο οποίος είχε υποστεί πολλά εγκεφαλικά επεισόδια τους τελευταίους μήνες, εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Χάγη για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αφού επέβλεψε τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, τη χειρότερη αιματοχυσία στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία από το 1995, ο Μλάντιτς κατάφερε να παραμείνει φυγόδικος για περίπου 16 χρόνια.

Συνελήφθη τελικά στη Σερβία τον Μάιο του 2011 και μεταφέρθηκε στη Χάγη. Η δίκη του άρχισε το 2012 και τον Νοέμβριο του 2017, κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Σέρβοι κρατικοί αξιωματούχοι και η οικογένεια του Μλάντιτς είχαν ζητήσει την απελευθέρωσή του λόγω της επιδεινούμενης υγείας του, αλλά οι εκκλήσεις αυτές απορρίφθηκαν από το δικαστήριο της Χάγης.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου της Χάγης τον έκρινε ένοχο για γενοκτονία και τον θάνατο περίπου 8.000 Βόσνιων ανδρών και εφήβων στη Σρεμπρένιτσα, μια προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ, το καλοκαίρι του 1995.

Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε, επίσης, για διώξεις και βίαιο εκτοπισμό Βόσνιων και Κροατών σε ολόκληρη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, για τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σεράγεβο και για ομηρία ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ το 1995.

Εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στις φυλακές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, στη Χάγη.