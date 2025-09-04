Όπως έγινε γνωστό από τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα πέθανε στο σπίτι του ενώ ανάρρωνε έπειτα από νοσηλεία, κάτι που επιθυμούσε και ο ίδιος.

Τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, γεγονός που τον οδήγησε να απουσιάσει, πρώτη φορά στην καριέρα του, από τις επιδείξεις της Εβδομάδας Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου, τον Ιούνιο.

Ο σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας είχε συνδέσει το όνομά του με το σύγχρονο ιταλικό στιλ και την κομψότητα.

Σε σχετική ανακοίνωση της η Armani Group αναφέρει τα εξής:

«Ο δημιουργός, ιδρυτής και κινητήριος δύναμη πίσω από την εταιρεία Giorgio Armani έφυγε ήσυχα από τη ζωή, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Δούλευε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες και αφιέρωσε τη ζωή του στην εταιρεία που δημιούργησε, στα σχέδιά του και στα διάφορα project που ξεκίνησε».

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι το Σαββατοκύριακο θα στηθεί λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί σε ιδιωτικό κύκλο σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ποιος ήταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι (ιταλικά: Giorgio Armani‎‎), γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1934.

Ήταν Ιταλός σχεδιαστής μόδας, παγκοσμίως γνωστός για τα ανδρικά του κοστούμια και τη διακόσμηση πολλών ξενοδοχείων. Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής του (gorgo barbadipolo) το 1975, αποτελώντας έναν από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές της Ιταλίας.

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστούσε τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία. Το 2000, δήλωσε φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, ήταν ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.

Γεννήθηκε στην πόλη Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας, από τον Ούγκο Αρμάνι, λογιστή σε μια εταιρεία μεταφορών, και τη Μαρία Ραϊμόντι. Μεγάλωσε με τον μεγαλύτερο αδελφό του Σέρτζιο και τη μικρότερη αδελφή του Ροζάνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Μιλάνο, ο Αρμάνι φιλοδοξούσε να ακολουθήσει μια καριέρα στην ιατρική, ιδιαίτερα μετά την ανάγνωση του έργου του Α. Τζ. Κρόνιν «Η Ακρόπολη». Εγγράφηκε στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, αφού φοίτησε για τρία χρόνια, έφυγε και κατατάχθηκε στον στρατό.

Λόγω του ιατρικού του υπόβαθρου, τοποθετήθηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Βερόνα, όπου παρακολουθούσε παραστάσεις στην Αρένα. Τελικά αποφάσισε να αναζητήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις, όπως ο τίτλος του αξιωματικού της Λεγεώνας της Τιμής (2008) και το βραβείο CFDA Lifetime Achievement Award (1987).

Ο Αρμάνι ήταν ένας άνθρωπος που κρατούσε πολύ τον εαυτό του σε εγρήγορση, αλλά σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Vanity Fair ισχυρίστηκε ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες.

Είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, τον σχεδιαστή μόδας Σέρτζιο Γκαλέοτι, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1985. Είχε επίσης μερικούς συγγενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την οικογένεια του Αρμάνι, περνούσε πολύ χρόνο στο γιοτ του, μήκους άνω των 60 μέτρων, ενώ λάτρευε την ιστιοπλοΐα.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα κεφάλαιο της παγκόσμιας μόδας.