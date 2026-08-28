Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βασιλικού Ανακτόρου στο Όσλο.

Όπως έγινε γνωστό από το παλάτι, ο μονάρχης απεβίωσε την Παρασκευή στις 06:35 το πρωί στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο, όπου νοσηλευόταν από τις 17 Αυγούστου. Η νοσηλεία του κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας επιπλοκών που σχετίζονταν με την ασθένεια του αίματος από την οποία έπασχε.

Ο Χάραλντ ανέλαβε τον θρόνο το 1991 και τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Παρά τις δυσκολίες, είχε επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο παραίτησης, επιλέγοντας να παραμείνει στον θρόνο και να μην παραχωρήσει τα καθήκοντά του στον γιο και διάδοχό του, πρίγκιπα Χάακον.

Ο θάνατός του σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά σκανδάλων που αφορούν την πριγκίπισσα διάδοχο Μέτε-Μάριτ, σύζυγο του Χάακον.

Η δημοσιοποίηση, στα τέλη Ιανουαρίου, των εγγράφων από τον φάκελο του Τζέφρι Επστάιν αποκάλυψε αλληλογραφία της Μέτε-Μάριτ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό, η οποία χρονολογείται από την περίοδο 2011-2014.

Παράλληλα, η πριγκίπισσα έχει βρεθεί στο επίκεντρο και λόγω των δικαστικών υποθέσεων του γιου της από προηγούμενη σχέση, Μάριους Μποργκ Χόιμπι. Ο 29χρονος καταδικάστηκε τον Ιούνιο σε ποινή κάθειρξης τεσσάρων ετών για δύο βιασμούς, καθώς και για 32 ακόμη αδικήματα που αφορούν περιστατικά βίας. Ο ίδιος έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.

Την ίδια ώρα, η Μέτε-Μάριτ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς πάσχει από ανίατη πνευμονική νόσο. Τον Ιούλιο υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνευμόνων.