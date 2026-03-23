Ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Λεονίντ Ραντβίνσκι , πέθανε σε ηλικία 43 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο που κρατήθηκε κρυφή, ανακοίνωσε η πλατφόρμα ενηλίκων.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Leo Radvinsky. Ο Λέο πέθανε ειρηνικά μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Η οικογένειά του ζήτησε ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας εξαγόρασε τη Fenix International, την εταιρεία που κατέχει και διαχειρίζεται το OnlyFans, το 2018 και παρέμεινε διευθυντής και πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρείας.

Η μάχη του με τον καρκίνο ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στο κοινό και ο Ραντβίνσκι κράτησε ένα περίφημο χαμηλό προφίλ παρά την ιδιότητά του ως δισεκατομμυριούχου.

Ήταν σημαντικός δωρητής για ιατρικούς σκοπούς και το 2024, αυτός και η σύζυγός του, ήταν σημαντικοί υποστηρικτές ενός προγράμματος επιχορήγησης 23 εκατομμυρίων δολαρίων για την έρευνα για τον καρκίνο μέσω ενός ιδρύματος γαστρεντερικής έρευνας, σύμφωνα με έκθεση της Wall Street Journal.

Πληροφορίες για τον Ραντβίνσκι είχε δημοσιεύσει σε παλαιότερο άρθρο του, το bbc.com, σημειώνοντας πως επιλέγει χαμηλό προφίλ. Άντλησε τις πληροφορίες από ένα προφίλ στο LinkedIn και μια προσωπική ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με το LinkedIn, αναφερόταν ως επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων, φιλάνθρωπος και επιχειρηματίας τεχνολογίας που έχει «ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αναδυόμενες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης».

Στην ιστοσελίδα του, ο Ραντβίνσκι ανέφερε ότι έχει περάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες «δημιουργώντας εταιρείες λογισμικού και συμβάλλοντας στο κίνημα ανοιχτού κώδικα».

Γεννημένος στην ουκρανική πόλη-λιμάνι της Οδησσού, η εταιρεία του Ραντβίνσκι έκανε δωρεά στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα και η πραγματική αξία της δωρεάς το 2022 ανήλθε σε περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CoinDesk.

Πέρα από τον προγραμματισμό και τη φιλανθρωπία, «είναι ένας φανατικός αναγνώστης που είναι πάντα έτοιμος για έναν αγώνα σκακιού και είναι επίδοξος πιλότος ελικοπτέρου», ανέφερε η ιστοσελίδα του.

Η οικογένειά του μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν παιδί και εγκαταστάθηκαν στο Σικάγο, ανέφερε η Daily Telegraph. Τώρα ζει στην «ηλιόλουστη Φλόριντα», αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς πού.

Ο δισεκατομμυριούχος περιγράφεται από το Forbes ως παντρεμένος άνδρας, αλλά το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την ταυτότητα της συζύγου του.