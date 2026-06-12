Η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα, η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιραλονγκόρν, πέθανε σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κωματώδη κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση του βασιλικού παλατιού την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου του Βασιλικού Οίκου αναφέρεται ότι έπασχε από λοίμωξη στην κοιλιακή χώρα, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται σταδιακά, μέχρι που «απεβίωσε ειρηνικά» το βράδυ της Πέμπτης.

Το παλάτι είχε ήδη αναφέρει τον Μάιο ότι η υγεία της είχε επιδεινωθεί σημαντικά και ότι υποστηριζόταν μηχανικά για τη λειτουργία των πνευμόνων και των νεφρών της.

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Μεγάλο Παλάτι στην Μπανγκόκ, ενώ η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί «με τις υψηλότερες τιμές σύμφωνα με τη βασιλική παράδοση».

IN MEMORIAM Princess Bajrakitiyabha of Thailand 1978 – 2026 Photo: Royal Office of Thailand pic.twitter.com/0MlcElzHJk — The Royal News Organisation (@royalnews_org) June 12, 2026

Γνωστή στην Ταϊλάνδη με το προσωνύμιο «Πριγκίπισσα Bha», ήταν το μοναδικό παιδί του βασιλιά από τον πρώτο του γάμο και συγκαταλεγόταν στις πιο προβεβλημένες μορφές της βασιλικής οικογένειας.

Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2022 όταν η 44χρονη τότε, πριγκίπισσα της Ταϊλάνδης Μπατζρακίτιγιαμπα, κατέρρευσε ξαφνικά την ώρα που εκπαίδευε τα σκυλιά της για έναν διαγωνισμό στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

Οι γιατροί είχαν τότε αποδώσει το περιστατικό σε σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο προκάλεσε επιπλοκές σε πολλαπλά ζωτικά όργανα. Από τότε, η πριγκίπισσα παρέμεινε σε κωματώδη κατάσταση, με τη ζωή της να υποστηρίζεται μηχανικά.

Πηγές: Reuters, AFP